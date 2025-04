Eine Recyclingfirma in Hermeskeil in Rheinland-Pfalz hat Insolvenz anmelden müssen, weil sie Opfer eines Hackerangriffs wurde. Die Eu-Rec GmbH verarbeitet seit über 30 Jahren Wertstoffe in umweltschonenden Prozessen. Das Familienunternehmen beschäftigte zuletzt 50 Mitarbeiter, berichtet der "Merkur".

Angriff störte Betriebsabläufe erheblich

Laut Bericht sei der Schaden so groß, dass man beim Amtsgericht Trier einen Insolvenzantrag gestellt habe. "Es ist uns nicht leichtgefallen, aber sie [die Insolvenz] eröffnet jedoch die Chance, unsere Strukturen zu überdenken und gestärkt aus dieser Phase hervorzugehen", heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Der Cyberangriff habe die Betriebsabläufe erheblich gestört. Allerdings war das Unternehmen wohl ohnehin schon in einer angespannten Lage. Gründe seien die hohen Energiepreise und schwankende Auftragseingänge, so der "Merkur".