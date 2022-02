Dax rutscht ab

"Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden"

24.02.2022, 14:03 Uhr | mak, neb, dpa-AFX

In Aufruhr (Symbolbild): Experten erwarten starke Kursverluste zum Dax-Beginn – der Einmarsch der Russen in die Ukraine dürfte die Börsen beben lassen. (Quelle: Thomas Lohnes/Getty Images)

Es droht ein schwarzer Donnerstag: Die russischen Angriffe auf die Ukraine lassen die Börse nicht kalt. Der Dax sackte am Mittag um fast 5,5 Prozent ab.

Russlands Angriff auf die Ukraine hat den Dax am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Direkt zum Handelsstart fiel die Marke von 14.000 Punkten. Nachdem sich der Leitindex etwas erholte, sackte er am Mittag wieder ab – aktuell rangiert der Dax bei rund 13.800 Punkten, das entspricht einem Minus von fast 5,5 Prozent.

"Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Es herrscht Krieg in Europa", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. Dabei treffe die russische Invasion die Börsen zwar nicht unvorbereitet, "trotzdem laufen Schockwellen durch die Kapitalmärkte".

"Die militärische Offensive Russlands erwischt zahlreiche Anleger auf dem falschen Fuß", sagt Analyst Timo Emden vom gleichnamigen Research-Unternehmen. Eine noch weitere Verschlechterung der Beziehungen könne Erinnerungen an die Zeiten des Kalten Krieges wieder hochkommen lassen. "Das würde die internationalen Finanzmärkte langfristig belasten", so Emden.

Szenario war am Markt nicht eingepreist

Der MDax der mittelgroßen Werte büßte knapp 5 Prozent auf 30.296 Punkte ein. Europaweit verloren die Börsen ebenfalls stark. Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx 50 verlor zuletzt 5,15 Prozent auf 3.768 Punkte.

Mit dem Angriff auf die Ukraine wurden auch die Aktienmärkte überrascht. Eine solche Eskalationsstufe war in den Kursen noch nicht eingepreist. Es sei mit dem russischen Angriff ein Szenario eingetreten, "das wir in der vergangenen Woche noch mit einem geringen Risiko belegt haben", sagt Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Dekabank. Die Kursreaktion am Dax sei daher nicht übertrieben.

Gazprom und weitere Energieaktien stürzen ab

Besonders Aktien mit Russlandbezug stürzten ab. Der russische Energiekonzern Gazprom verlor wenige Stunden nach der Börseneröffnung fast 30 Prozent an Wert.



In hohem Bogen aus den Depots flogen auch die Papiere des deutschen Versorgers Uniper und des österreichischen Ölkonzerns OMV, die an der Finanzierung der Pipeline Nord Stream 2 beteiligt sind, dessen Zertifizierung als Folge der russischen Aggressionen die Bundesregierung stoppte. Uniper-Titel verbuchten einen Rekord-Kurssturz von 16,7 Prozent. OMV-Papiere brachen in Wien um 5,5 Prozent ein.

Hart traf es außerdem Firmen mit einem starken Russland-Engagement. So steuerten die Aktien der österreichischen Raiffeisen Bank mit einem Minus von bis zu 12,7 Prozent auf den größten Tagesverlust seit dem Börsen-Crash vom März 2020 zu.

Experte: Weitere Talfahrt wäre nicht gerechtfertigt

Panikverkäufe seien nun aber nicht angebracht. "Fundamental ist eine weitere Talfahrt im Dax nicht angezeigt und gerechtfertigt. Die globale Entwicklung der Konjunktur zeigt nach oben", sagt Schallmayer. Die deutsche Unternehmen hängten vor allem von der globalen Entwicklung ab, Russland spiele für deutsche Firmen nur eine untergeordnete Rolle.

Anleger sollten daher Ruhe bewahren. "Das ist keine Lage, in der man auf den Verkaufsknopf drücken sollte. Panik ist immer ein schlechter Ratgeber", so Deka-Experte Schallmayer.