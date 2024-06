Aktualisiert am 03.06.2024 - 12:02 Uhr

++Schießt die Gamestop-Aktie wieder in die Höhe?++ (3.6.2024)

Der Börsenhype um Gamestop könnte in eine neue Runde gehen. Die Aktien des US-Videospiele-Händlers sind im vorbörslichen US-Handel um 90 Prozent nach oben geschossen. Auslöser ist die Rückkehr einer Schlüsselfigur der Aktienrally von 2021 – des aus sozialen Medien bekannten Amerikaners Keith Gill, der dort unter anderem als "Roaring Kitty" aktiv ist.

Am Sonntag postete Gill auf seinem Account bei der Online-Plattform Reddit, dass er bei Gamestop auf steigende Kurse setze. Ob der Screenshot seines Portfolios echt ist, ist zwar unklar, trotzdem könnte der Post die Aktie des Unternehmens am Montag stark bewegen.

Anfang 2021 war Gamestop der Ausgangspunkt für den Boom der sogenannten Meme-Aktien. Dabei handelt es sich um Werte, bei denen sich Kleinanleger in einschlägigen Internetforen gegenseitig zum Kauf ermuntern. Die Gamestop-Aktie stieg damals um mehr als 500 Prozent, ehe sie wieder auf ihren Ausgangskurs einbrach.

++Wie reagiert der Dax auf den nahenden Zinsentscheid? (3.6.2024)++

Der deutsche Aktienmarkt steht in der neuen Woche ganz im Bann der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf der Sitzung der Notenbank am Donnerstag "wird Geschichte geschrieben", betonte Edgar Walk, Chefvolkswirt des Vermögensverwalters Metzler Asset Management. Denn erstmals mache die EZB den ersten Schritt und werde noch vor der US-Notenbank die Zinsen senken. Während dieser Lockerungsschritt an den Märkten bereits erwartet wird, bleibt unklar, wie der weitere Zinspfad nach unten aussieht.