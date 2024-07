Varta-Aktie stürzt um 80 Prozent ab

Keine Leitzinssenkungen wie erwartet

Am frühen Nachmittag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) erwartungsgemäß darauf verzichtet, ihre Geldpolitik weiter zu lockern. Die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) ließ die Investoren weitgehend kalt. Die Währungshüter um Präsidentin Christine Lagarde rüttelten vor der Sommerpause wie erwartet nicht an den Zinsen und hielten sich für ihre nächste Sitzung im September alle Türen offen. Weitere Hinweise auf die nächsten geldpolitischen Schritte der EZB erhoffen sich die Investoren daher vor allem von den Konjunkturdaten.

++Attentat auf Trump beflügelt die Börsen++(16.7.2024)

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich in dieser Woche im Spannungsfeld zwischen einem zunehmenden Zinsoptimismus, dem US-Wahlkampf und Befürchtungen einer enttäuschenden Berichtssaison der Unternehmen bewegen. Zugleich könnte es wegen der beginnenden Urlaubssaison ruhiger zugehen.

Wall Street erklimmt neue Allzeithochs

Das Attentat auf den US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat die Kurse an der Wall Street weiter in die Höhe getrieben. "Es klingt paradox, aber der Trump-Trade an der Börse lebt wieder auf", kommentierte Jürgen Molnar, Stratege bei RoboMarkets. Viele Anleger setzten darauf, dass Trumps Chancen bei den Wahlen im November durch das Attentat gestiegen seien und griffen bei risikoreichen Titeln zu.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 sprangen auf frische Allzeithochs und stiegen jeweils um bis zu knapp ein Prozent auf 40.351 und 5.667 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann in der Spitze 1,3 Prozent auf 18.642 Stellen. Das Tagesthema dreht sich um den "Trump-Trade", betonte auch Bob Savage, Stratege bei The Bank of New York Mellon (BNY Mellon).

Trump-Trade

Eine republikanische Regierung komme mit niedrigeren Steuern und weniger Regulierung einher. Das sei normalerweise gut für Aktien, kommentierte Chris Zaccarelli, Chefanleger bei Independent Advisor Alliance. Unter Trump erwarten die Märkte eine harte Handelspolitik und eine lockerere Regulierung in allen Bereichen – von der Energiepolitik bis zu Kryptowährungen.

Auf Einzeltitelebene stiegen Aktien, denen Anleger einen Trump-Bezug zuschreiben:

Die Papiere seiner Medienfirma TMTG schossen um rund 35 Prozent in die Höhe.

Die Aktie des Softwareentwicklers Phunware, der 2020 bei Trumps Wahlkampagne beauftragt wurde, eine Smartphone-App zu entwickeln, gewann gut 20 Prozent.

Gefragt waren auch die Anteilsscheine der Gefängnisbetreiber GEO und CoreCivic mit Kursgewinnen von neun und fünf Prozent.

Die Titel des Waffenherstellers Smith & Wesson stiegen rund zehn Prozent.

Die älteste Kryptowährung Bitcoin kletterte um mehr als zehn Prozent auf 64.100 Dollar. Auch andere digitale Währungen zogen an, da Trump sich als Verfechter von Kryptowährungen präsentiert hat.

Die Kryptobörse Coinbase Global, die Bitcoin-Miner Riot Platforms und Marathon Digital legten zwischen fünf und 8,5 Prozent zu.

Deutsche Anleger zurückhaltender

Viele Anleger in Deutschland und Europa müssen das Attentat auf den Ex-Präsidenten Donald Trump noch verarbeiten. Dabei stellt sich hierzulande die Frage, wie sich die Tat auf den US-Wahlkampf auswirkt. "Der Wahlkampf in den USA dürfte mit dem Attentat auf Trump in die heiße Phase treten und es ist davon auszugehen, dass Trump den Vorfall für sich zu nutzen weiß und politisches Kapital daraus schlagen wird", schreibt die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba).

Laut der Helaba sorgen Zinshoffnungen in diesen Tagen auf beiden Seiten des Atlantiks am Aktienmarkt für ein stabiles Umfeld. Belastende Meldungen kamen am Montag aber aus China mit eher schwachen Wirtschaftsdaten. Die Wirtschaft im Reich der Mitte verliert an Schwung und auch Einzelhandelsdaten enttäuschten.