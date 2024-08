Atoss vollzieht Aktiensplit

Die Atoss Software SE führt ihren geplanten Aktiensplit durch. Für eine alte Aktie erhalten Investoren ein weiteres Papier, was die Zahl der ausstehenden Atoss-Aktien verdoppelt. Damit will der Personalplanungs-Spezialist die Handelbarkeit verbessern. Der Aktienkurs dürfte sich dadurch in etwa halbieren. Vor dem Aktiensplit stand der Kurs nach Börsenschluss (Xetra) zuletzt bei 110,40 Euro – nach dem Split kostet eine Aktie demnach 55,20 Euro.

Auftrag über 1,4 Milliarden Euro für Siemens Energy

Zwölf Milliarden für Covestro geboten

Der Ölkonzern Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten will den Leverkusener Chemiekonzern Covestro kaufen. Adnoc habe einen Angebotspreis von 62 Euro je Covestro-Aktie in Aussicht gestellt; damit bewertet Adnoc Covestro mit knapp zwölf Milliarden Euro.

++Finanzaufsicht verhängt Rekordstrafe in Millionenhöhe++ (21.6.2024)

Wegen einer schwerwiegenden Panne bei Aktienverkäufen hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) eine hohe Strafe gegen die Citigroup verhängt. Die Citigroup Global Markets Europe AG wird zur Zahlung von rund 12,98 Millionen Euro verpflichtet. Diese Entscheidung teilte die Finanzaufsicht am Donnerstag mit. Das Bußgeld, das bereits am 24. Mai festgesetzt wurde, stellt laut einem Sprecher der Bafin das bisher höchste dar, welches die Behörde im Bereich des Verbraucherschutzes ausgesprochen hat.

Zeitweise bis zu 300 Milliarden Euro vernichtet

Ein technischer Fehler der Bank führte zu ungewollten Aktienverkäufen im Umfang von etwa 1,4 Milliarden Dollar an verschiedenen europäischen Börsen. Der ungewollte Verkauf sorgte kurzzeitig für erhebliche Turbulenzen im OMX Stockholm 30 Index und führte auch an den Handelsplätzen von Paris bis Warschau zu einer massiven Störung des Handelsbetriebs. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg wurde dabei zeitweise ein Börsenwert von schätzungsweise 300 Milliarden Euro vernichtet, bevor der Händler den fehlerhaften Auftrag stoppen konnte.

++Zinsspekulationen gehen weiter++ (19.6.2024)

Im Mittelpunkt stehen einmal mehr die von den Anlegern erhofften Zinssenkungen – sowohl in den USA als auch in der Eurozone. Seit Freitag hat der deutsche Leitindex um 0,7 Prozent zugelegt, damit seine Korrektur erst einmal gestoppt und sich von der stützenden 100-Tage-Durchschnittslinie nach oben hin abgesetzt. Diese Linie gilt als ein wichtiger Indikator für den mittelfristigen Trend am deutschen Aktienmarkt. Zur Wochenmitte startet der Dax kaum verändert. Es mangelt an Impulsen.

Nach den jüngsten Rekordrallys der US-Technologiewerte war es am Dienstagabend nur noch dem marktbreiten S&P 500 gelungen, mit einem Mini-Schritt einen weiteren Höchststand zu erreichen. An den US-Börsen wird heute in den Vereinigten Staaten wegen des Gedenk- und Feiertages "Juneteenth" nicht gehandelt.

Einzelhandelsumsätze in den USA schwach

Die schlechter als erwartet ausgefallenen Einzelhandelsumsätze in den USA deuteten darauf hin, dass die US-Verbraucher weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth. Die weltgrößte Volkswirtschaft wachse zwar weiter, aber in geringerem Tempo. US-Einzelhändler konnten ihre Umsätze im Mai kaum steigern. Ohne den robusten Pkw-Absatz wären sie sogar gefallen. Analysten hatten auf ein Plus von 0,3 Prozent gehofft.

Einige Anleger setzten daher darauf, dass die Notenbank Fed die Zinsen in den kommenden Monaten ein oder mehrmals senken wird, um die Konjunktur anzukurbeln. Bestärkt sahen sie sich dabei von Aussagen des Chefs der Federal Reserve Bank von New York, John Williams.

Weitere Zinsschritte in der EU

In der Eurozone rechnen Volkswirte laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters bis zum Jahresende mit zwei Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Dabei erwarten die Experten kleine Zinsschritte im Umfang von jeweils einem Viertelprozentpunkt, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Erhebung unter Ökonomen hervorgeht.

Die EZB hatte Anfang Juni die Kurswende vollzogen und erstmals seit September 2019 die Zinsschraube gelockert. Zum weiteren Vorgehen in diesem Jahr hielt sich die EZB aber bedeckt. Eine hartnäckige Inflation im Dienstleistungssektor in der 20-Länder-Gemeinschaft und ein kräftiges Lohnwachstum zu Jahresbeginn stimmte sie vorsichtig.

++Trade Republic: Kunden warten seit Tagen auf ihr Geld++(18.6.2024)

Der Neobroker Trade Republic sah sich in den vergangenen Tagen auf Instagram und X massiver Kritik seiner Kundinnen und Kunden ausgesetzt. In teils wütenden Kommentaren beschwerten sich Nutzer über die schlechte Kommunikation des Unternehmens.

Trade Republic äußert sich zu den Problemen

Trade Republic bestätigte die Probleme und begründete sie mit einer Systemumstellung. Eine Sprecherin von Trade Republic teilte der „Wirtschaftswoche“ mit, dass die ausstehenden Dividenden am Montag verarbeitet und verbucht worden seien und alle Kunden noch am selben Tag oder am Dienstag ihre Gewinnausschüttungen erhalten würden. Einzelne Kunden berichteten bereits am Montagvormittag, dass sie ihr Geld erhalten haben.

Verärgerung zieht weite Kreise

++Dax mit Erholungsversuch zu Wochenbeginn++(17.6.2024)

Nach seiner Korrektur zurück auf 18.000 Punkte scheint der Dax am Montag einen Erholungsversuch zu starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels 0,3 Prozent höher bei 18.062 Punkten. Am Freitag war er mit 17.951 Zählern zeitweise bis fast an seine 100-Tage-Linie zurückgekehrt und hatte damit binnen zwei Tagen bis zu knapp 3,7 Prozent verloren.

Favoritenwechsel im Anlageportfolio

In Europa stellt sich die Situation nach Einschätzung von JPMorgan etwas anders dar. Die Marktstrategen der US-Großbank gehen davon aus, dass sich der im zweiten Quartal begonnene Favoritenwechsel hin zu defensiven Werten in Europa bis in die zweite Jahreshälfte fortsetzen wird.

++US-Notenbank Fed behält Hochzinspolitik bei++(13.06.2024)

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hält an ihrer Hochzinspolitik fest und stellt für dieses Jahr nur eine Zinssenkung in Aussicht. Die Fed beließ den Leitzins am Mittwoch zum siebten Mal in Folge in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent, wie der Gouverneursrat am Mittwoch in Washington mitteilte.

EZB senkt Leitzins, Fed zögert

Die neue Konjunkturprognose der Fed deutet zwar weiterhin darauf hin, dass die Notenbank die Zinsen in diesem Jahr noch einmal senken dürfte – allerdings nur noch einmal. In ihren letzten beiden Prognosen war die Fed noch von drei Zinsschritten um jeweils 0,25 Prozentpunkte in diesem Jahr ausgegangen. Nun rechnen die Fed-Entscheider für dieses Jahr im Durchschnitt mit einem Leitzins von 5,1 Prozent (März: 4,6 Prozent), was einem Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten entspricht.

So reagiert der Dax

Am Donnerstag wird der Dax nach den Vorgaben der Terminbörsen mit Verlusten in den Handel starten. Am Mittwoch hatte er 1,4 Prozent höher bei 18.630,86 Punkten geschlossen. Für gute Stimmung am Aktienmarkt sorgte der überraschende Rückgang der US-Inflation. Nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank schlossen die US-Börsen allerdings uneinheitlich.

Während in den USA der Technologiesektor, getrieben von der KI-Fantasie bei den großen Tech-Giganten, deutliche Kursgewinne verbuchte, konnte der Dax mit den US-Techwerten nicht mithalten, schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners am Morgen.

++Fielmann-Gruppe übernimmt Shopko Optical++(11.06.2024)

Die Optikerkette Fielmann setzt ihre Expansion in den USA mit einer Übernahme fort. Fielmann USA, eine Tochtergesellschaft der Fielmann-Gruppe, habe eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 Prozent der Anteile an Shopko Otical getroffen, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Shopko Optical ist ein Optiker-Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Green Bay, Wisconsin, das sich im Besitz von Monarch Alternative Capital LP befindet. Das Unternehmen ist seit 40 Jahren regional führend in den Bereichen Augenoptik und Augengesundheit. Es betreibt mehr als 140 Geschäfte in 13 US-Bundesstaaten und erzielte 2023 einen Umsatz von 168 Millionen US-Dollar.

Die Übernahme wird voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein. Nach Abschluss der Transaktion plant Fielmann USA, Shopko Optical in seine Omnichannel-Plattform zu integrieren. So können die Kunden nach der Übernahme künftig über digitale Vertriebskanäle und insgesamt mehr als 220 Niederlassungen in 19 US-Bundesstaaten, insbesondere im Mittleren Westen, versorgt werden.

Nach eigenen Angaben ist die Transaktion ein weiterer Meilenstein in der Wachstumsstrategie der Fielmann-Gruppe in den USA. Der Markteintritt erfolgte 2023 mit der Übernahme des Online-Brillenhändlers Befitting sowie des Augenoptikers SVS Vision, der 80 Niederlassungen in neun US-Bundesstaaten betreibt und Marktführer in Michigan ist.

++Stühlerücken in der Dax-Familie – wer kommt, wer geht++ (7.6.2024)

Der Nebenwerteindex bekommt in knapp drei Wochen drei neue Mitglieder. Der Reisekonzern TUI , der Großküchen-Ausrüster Rational und der Lkw-Hersteller Traton ziehen zum 24. Juni in den Index der 50 wichtigsten Werte unterhalb des Dax ein, wie die Deutsche Börse bereits am Mittwochabend mitteilte.

Auch im SDax gibt es Veränderungen

Dort verdrängen die drei Absteiger den Versicherungs- und Bauspar-Konzern W&W, den Anlagenbauer Heidelberger Druck und die ThyssenKrupp-Wasserstoff-Tochter Nucera , die im vergangenen Jahr an die Börse gebracht und umgehend in den Index aufgestiegen war.

Nach dem Rüstungszulieferer Renk , der bereits im Mai in den Index nachgerückt war, zieht dafür auch der zweite Börsenneuling dieses Jahres neu in den SDax ein: die Parfümeriekette Douglas ist dort der einzige echte Aufsteiger. Die im März an die Börse zurückgekehrte Parfümeriekette holt sich auch ihren vor Jahren eingebüßten Platz in der Dax-Familie zurück und wird ab dem 24. Juni im Nebenwerteindex SDax gelistet.

So reagierten Anleger

Erwartungsgemäße Indexveränderungen in der Dax-Familie haben die Anleger am Donnerstag kaum gereizt. Auffällig waren allenfalls Rational, die angesichts ihrer baldigen MDax-Rückkehr mit 830 Euro in den Bereich ihrer Vierwochenhochs vorstießen. Damit bauten sie ihre dreitägige Erholungsrallye von der 100-Tage-Linie auf über acht Prozent aus.

++Spannung an den Märkten vor der Zinsentscheidung der EZB++ (5.6.2024)

Am Tag vor der erwarteten Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte der Dax am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel starten. Das legen die Kurse an den vorbörslichen Handelsplätzen nahe. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex rund ein Prozent tiefer im Vergleich zum Vortag, bei 18.405,64 Punkten, geschlossen.

Wie in den vergangenen Tagen richten Börsianer am Mittwoch ihr Augenmerk vor allem auf US-Konjunkturdaten, von denen sie sich Rückschlüsse auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed erhoffen.

Dax, MDax und SDax werden neu gemischt

Die deutsche Börse entscheidet heute über die Auf- und Absteiger in Deutschlands wichtigsten Aktienindizes: Dax, MDax und SDax . Während im Leitindex alles beim alten bleiben dürfte, schafft es der Touristikkonzern Tui vermutlich in den MDax und die Parfum-Filialkette Douglas in den SDax.

Insider: Verkauf statt Börsengang für Sunrise Medical

Die Kehrtwende kommt an sich nicht überraschend: Investoren wie Nordic prüfen in der Regel parallel, ob sie mit einem direkten Verkauf oder mit einem Börsengang mehr erlösen können. Dass die Entscheidung so kurz vor der geplanten Emission fällt, ist aber ungewöhnlich.

++Bund verkauft Telekom-Aktien im großen Stil++ (4.6.2024)

Der deutsche Staat hat binnen weniger Stunden 2,43 Milliarden Euro mit dem Verkauf von Telekom-Aktien erlöst und will das Geld in die Sanierung der Bahn stecken. "Der Bund wird den ihm durch die Transaktion zufließenden Nettoerlös einsetzen, um das Eigenkapital der Deutsche Bahn AG zu stärken und die Bahninfrastruktur in Deutschland zukunftsweisend auszubauen", teilte das Bundesfinanzministerium am Montagabend mit. Eine Summe wurde darin nicht genannt.