Berichtssaison 2025 entscheidend

Wenn sich die in den US-Indizes gelisteten, in einem globalen Handelsnetzwerk agierenden Unternehmen in den USA im Kampf um Zölle und Gegenzölle, bei niedrigeren Unternehmenssteuern, aber auch höheren Löhnen weiter positiv entwickeln, wird sich das letztlich auch in den Börsenkursen widerspiegeln. Ein Selbstläufer wird das aber nicht. Die Börsenjahre unter Trump können gute Börsenjahre werden, aber nur so gut, wie seine Politik alle Interessen in Einklang bringt.