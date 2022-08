Für jede Rentnerin und jeden Rentner besteht also die Pflicht, Steuern zu zahlen und eine Steuererklärung abzugeben. Eine Steuererklärung für Einkünfte aus dem laufenden Jahr muss dabei stets erst kommendes Jahr eingereicht werden. Allerdings sind viele Rentner davon befreit – durch den sogenannten Rentenfreibetrag und den steuerlichen Grundfreibetrag .

Rentenfreibetrag: Dieser hängt von dem Jahr ab, in dem Sie in Rente gehen. Bis 2040 soll dieser Betrag auf null sinken. Der Rentenfreibetrag betrug für Neurentner im Jahr 2019 22 Prozent, für Menschen mit Rentenbeginn im Jahr 2020 noch 20 Prozent. Das heißt im Gegenzug: 78 bzw. 80 Prozent ist der Besteuerungsanteil, dieser wäre also steuerpflichtig (siehe Tabelle). Allerdings gibt es noch den steuerlichen Grundfreibetrag.