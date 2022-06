Denn Deutschlands Stahlindustrie will sauberer werden. Allen voran ihre Hauptstadt Duisburg. Weg von Kohle und Koks, hin zu Wasserstoff, klimaneutral hergestellt aus Sonnen- und Windstrom. Das bedeutet auch den Abschied vom Hochofen ÔÇô und all seinen romantischen Bildern.

Zehnmal so viel CO2 wie der innerdeutsche Flugverkehr

Die H├╝tte Schwelgern in den Duisburger Stadtteilen Hamborn und Bruckhausen ist fast f├╝nfmal so gro├č wie Monaco, kein Stahlwerk in Europa hat gr├Â├čere Ausma├če. Doch genauso gigantisch ist eben auch der Dreck, der entsteht. 20 Millionen Tonnen CO2 verursacht die Stahlsparte von Thyssenkrupp pro Jahr. Das sind 2,5 Prozent des gesamten deutschen Aussto├čes, zehnmal so viel wie der gesamte innerdeutsche Flugverkehr.