Beherrschendes Thema jedoch dĂŒrfte insbesondere an den ersten beiden Tagen der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sein, die ihrerseits mit einer großen Delegation in Davos vertreten ist. Nicht aus Zufall hĂ€lt die Eröffnungsrede in diesem Jahr kein PrĂ€sident einer der fĂŒhrenden WirtschaftsmĂ€chte, so wie zuletzt etwa Chinas Staatschef Xi Jinping, – sondern per Videoschalte der ukrainische PrĂ€sident Wolodymyr Selenskyj.

Bereits am Sonntagabend stand ein erster Empfang im Zeichen ukrainischer Parlamentsabgeordneter, die vom Krieg in ihrer Heimat berichteten. Nicht zuletzt in Davos selbst ist der Ukraine-Krieg prĂ€sent: In einem Ladenlokal hat eine NGO ein "Haus der russischen Kriegsverbrechen" eingerichtet, in dem unter anderem Fotos der GrĂ€ueltaten aus Butscha zu sehen sind. Zudem gibt es ein "Haus der Ukraine", gehĂŒllt in die Farben des Landes, blau und gelb.

Wer kommt alles – und wer nicht?

Das Weltwirtschaftsforum fÀllt dieses Jahr kleiner aus als sonst. Statt der rund 3.000 Teilnehmer sind es in diesem Jahr 2.500. In der Liste der Teilnehmer finden sich auch weniger Prominente als zuletzt:

Sorgte das WEF 2020 noch fĂŒr großes Aufsehen, weil in Davos der damalige US-PrĂ€sident Donald Trump und Klimaaktivistin Greta Thunberg aufeinandertrafen, ist dieses Jahr lediglich der US-Sondergesandte fĂŒr Klimafragen, John Kerry, nicht jedoch der PrĂ€sident bei dem Treffen dabei. Auch Chinas Staatschef Xi Jinping kommt nicht.

Ebenfalls nicht vertreten ist Russland, das sonst immer mit einer recht großen Reisegruppe aus Regierungsangehörigen und Unternehmern dabei war. Nach Putins Überfall auf die Ukraine wurden sie frĂŒhzeitig ausgeladen – weshalb manch einer in Davos zum Start des Treffens bereits vom "WEF des Westens" spricht.

Umso mehr dĂŒrfte deshalb die vergleichsweise große ukrainische Delegation in den Fokus der Aufmerksamkeit rĂŒcken. Der PrĂ€sident des Landes, Wolodymyr Selenskyj, hĂ€lt am Montag digital zugeschaltet die Auftaktrede. SpĂ€ter am Tag sind der Kiewer BĂŒrgermeister Vitali Klitschko und sein Bruder Wladimir vor Ort zu Gast und berichten vom Krieg.

Bereits am Sonntag zu ersten GesprÀchen angereist: Wirtschaftsminister Robert Habeck. (Quelle: dpa-bilder)

Vorab warb das WEF auch mit dem Besuch von Kanzler Olaf Scholz (SPD), der am Donnerstag in Davos eine Rede halten wird. Am Montag wird außerdem Wirtschaftsminister Robert Habeck (GrĂŒne) erwartet, der auf einem Diskussionspanel zur RohstoffabhĂ€ngigkeit Deutschlands und der EU von Russland sprechen wird.