Mindestlohn könnte sich auf Tarifverhandlungen auswirken

Im laufenden Jahr stehen in vielen Branchen Tarifverhandlungen an. Mit einem höheren Mindestlohn dĂŒrften auch die Forderungen der Gewerkschaften fĂŒr ihre Mitglieder steigen, so Lesch. Wie hoch diese Forderungen ausfallen, ist dabei aber noch unklar. Sollte es so kommen, könnte das aber fĂŒr das kommende Jahr die Lohn-Preis-Spirale deutlich ankurbeln.