Was bedeutet das fĂŒr die Inflation?

ZunÀchst wohl wenig. Allerdings besteht die Hoffnung, dass durch das Ende der AnleihekÀufe die Inflation zu sinken beginnt. Um das zu begreifen, muss man den Mechanismus hinter den AnleihekÀufen verstehen.

Die EZB kann ĂŒber die KĂ€ufe die Geldmenge in der Eurozone regeln. Sie bestimmt also, wie viel Geld im Umlauf ist. Sinkt die Geldmenge, ist jeder einzelne Euro mehr wert, die Preise fallen. So zumindest die Theorie.

Bislang war es so, dass die EZB den GeschĂ€ftsbanken Anleihen abkauft. Die Idee: Verleihen die GeschĂ€ftsbanken das so gewonnene Geld weiter, etwa an Firmen oder an Verbraucher, tritt es in den Wirtschaftskreislauf ein, die Preise steigen, die Konjunktur wird gestĂŒtzt. Kappt die EZB umgekehrt jetzt den Strom gĂŒnstigen Geldes, schafft sie nicht lĂ€nger Geld "aus dem Nichts". In der Folge sollen die Preise fallen.

EZB-Entscheid mit Signalwirkung

Vor allem aber gilt das Ende der AnleihekÀufe als notwendiger Schritt, bevor die Notenbank die Zinsen anheben kann. Der heutige EZB-Entscheid hat daher auch eine klare Signalwirkung an die Marktteilnehmer, Investoren und Banken. Die EZB möchte zeigen, dass sie die Inflation ernst nimmt.

Denn: Höhere Zinsen machen das Geld teurer, Kredite kosten mehr und werden dadurch weniger attraktiv. Auch auf diese Weise soll die umlaufende Geldmenge sinken, die Preise nicht mehr so schnell steigen.

Doch fĂŒr die Zentralbank ist es ein schwieriger Spagat: Hebt sie die Zinsen zu schnell und stark an, nimmt sie zu schnell Geld aus dem Markt, könnte das der Konjunktur einen schweren Schlag versetzen. Zumal aktuell ohnehin viele Zeichen darauf hindeuten, dass sich die Weltwirtschaft abkĂŒhlt.

Was bedeutet das fĂŒr Sparer?

Sparer können sich auf steigende Zinsen einstellen. Richtig sichtbar werden dĂŒrfte der Anstieg aber erst im September, wenn die EZB den sogenannten Einlagezins anhebt.

Zuvor will die EZB im Juli zunÀchst den sogenannten Leitzins erhöhen. Das ist der Zinssatz, zu dem sich die GeschÀftsbanken Geld bei der EZB leihen können. Hebt die Notenbank ihn an, geben die normalen Banken ihn an ihre Kunden weiter, werden Kredite teurer.

Der Einlagezins dagegen bleibt dagegen zunĂ€chst auf dem derzeitigen Niveau von minus 0,5 Prozent. Das heißt, Banken mĂŒssen dafĂŒr zahlen, dass sie Geld bei der EZB liegen haben. Diese Strafzinsen reichen sie oftmals in Form von Verwahrentgelten an die Sparer weiter. Dabei dĂŒrfte es in den nĂ€chsten Monaten noch bleiben.

Schlechte Nachrichten fĂŒr Anleger?