Der Druck auf Europa wÀchst

Um die Inflation zu stoppen, hat die US-Notenbank Fed jetzt die Notbremse gezogen. Zu groß ist die Angst vor einem Kontrollverlust, einer galoppierenden Inflation. Dem Fed-Chef Jerome Powell merkte man den Ernst der Lage an, als er am Mittwoch in Washington einen Rekordanstieg der Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte verkĂŒndete. Es ist der grĂ¶ĂŸte Sprung seit 1994. Gerechnet wurde mit diesem Schritt zwar schon lĂ€nger. Aber Powell kĂŒndigte in seiner Pressekonferenz bereits an: Schon bei der nĂ€chsten Sitzung der Fed könnte es noch einmal um 0,5 oder um 0,75 Prozentpunkte nach oben gehen.

Mit der Fed-Entscheidung ist nun eines klar: Noch immer in pandemischen Zeiten, mitten im Krieg in der Ukraine, am Rande einer weltweiten Hungerkatastrophe und einer nie da gewesenen Klimakrise hat das Wettrennen um die richtigen Antworten begonnen. FĂŒr Europa kann das besonders gefĂ€hrlich werden. Denn der Druck auf die EuropĂ€ische Zentralbank (EZB) und ihre Chefin Christine Lagarde, endlich auch zu handeln, wird immer grĂ¶ĂŸer. Die Inflation in der Eurozone zieht ebenfalls weiter an. Sich an den Fed-Entscheidungen zu orientieren, erscheint mittelfristig unausweichlich.