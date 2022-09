Energiekrise: Wie Sie von dem dritten Entlastungspaket profitieren

Wegfallende Besteuerung von Rentenbeiträgen

Arbeitnehmer können so in Zukunft ihre Rentenversicherungsbeiträge bei der Steuererklärung unter der Ablage S vollständig von der Steuer absetzen . Wie Sie davon profitieren, lesen Sie hier. Ursprünglich war diese Entlastung erst für 2025 geplant, die Ampel hat die Maßnahme nun auf 2023 vorgezogen.

Rentner

Auch Rentner erhalten nun wie Arbeitnehmer eine Energiepauschale in Höhe von 300 Euro. Diese sollen Rentnern zum 1. Dezember 2022 erhalten – also drei Monate nach den Arbeitnehmern.

Studierende und Auszubildende

Ähnlich wie Rentner sollen nun auch Studierende nachträglich von einer Energiepauschale profitieren. Wer also am 1. Dezember noch eingeschriebener Student oder Studentin ist beziehungsweise in einer Erstausbildung, erhält ebenfalls 200 Euro als Energiepauschale ausgezahlt. Warum die Pauschale bei Studierenden kleiner ausfällt als bei Rentnern, hat die Ampel-Koalition nicht erläutert.

Kindergeld von den Eltern auszahlen lassen

Auch von der Deckelung des Strompreises profitieren Studierende und Auszubildende, sofern sie in einer eigenen Wohnung oder in einer WG leben. In diesem Fall ist abgesichert, dass sie ihren Grundbedarf an Strom zu vergünstigten Konditionen decken können. Alles, was über den Grundbedarf hinausgeht, müssen die Haushalte allerdings zu marktüblichen Preisen zahlen (mehr dazu lesen Sie oben).