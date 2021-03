Logistker bieten Hilfe an

Spahn lässt bei Unternehmern Frust über Bundesländer ab

06.03.2021, 04:17 Uhr | dpa, t-online, wan

Nach einem Medienbericht soll Bundesgesundheitsminister Spahn bei der Schnelltest-Logistik seinem Ärger über die Länder Luft gemacht haben. Eigentlich sei er nicht zuständig. Aber diese "kriegen es nicht hin."

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn soll bei einem Treffen der Taskforce Testlogistik mit Unternehmen das Verhalten Länder kritisiert haben. Das berichtet die Bild-Zeitung. Bei der Videokonferenz soll Spahn gefragt haben, warum er sich als Bundesgesundheitsminister mit dem Einkauf von Schnelltests beschäftigen solle. Die Beschaffung sei Ländersache, der Bund zahle nur die Rechnung. Auch Verkehrsminister Andreas Scheuer soll an der Konferenz teilgenommen haben.

In der Konferenz sollen die Vertreter von Drogerie- und Supermarktketten ihre Hilfe angeboten haben. Sie könnten ihre Logistikzentren zur Verfügung stellen, wenn der Bund die Schnelltests zentral beschaffen. Spahn sieht aber hier keine Zuständigkeit. "Ich weiß nicht, warum wir denen immer die Dinge regeln sollen, weil die Länder es irgendwie nicht hinkriegen", wird er zitiert. Ihm sei in der Runde der Kragen geplatzt, habe Spahn der Bild-Zeitung bestätigt.

Regierung streitet mit Wirtschaft über Tests

Die Wirtschaft und die Politik ringen um Schnelltests gegen Corona in den Betrieben. Ein Spitzengespräch von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und einzelnen Ministern dazu wurde am Freitag abgesagt, wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte.

Die Bundesregierung sei mit den Vorschlägen der Wirtschaft zum Testen in den Betrieben unzufrieden, hieß es in Regierungskreisen. Die großen Wirtschaftsverbände hatten der Regierung nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bereits am Mittwoch zahlreiche Fragen zu den Tests in den Unternehmen geschickt.

Als ein Ergebnis ihrer Schalte zur Corona-Lage stellten Bund und Länder am Mittwochabend fest, für einen umfassenden Infektionsschutz sei es erforderlich, "dass die Unternehmen in Deutschland als gesamtgesellschaftlichen Beitrag ihren in Präsenz Beschäftigten pro Woche das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest machen". Dazu werde die Bundesregierung mit der Wirtschaft noch in dieser Woche abschließend beraten.

Die Wirtschaftsverbände BDA, BDI, DIHK und ZDH fragten ihrerseits die Regierung, welche positiven Ansätze es für Unternehmen und Beschäftigte gebe, solche Tests durchzuführen. "Findet eine Refinanzierung der Beschaffungs- und Durchführungskosten der Unternehmen statt?".

Die Unternehmen fragten auch, ob die Arbeitgeber das Testen lassen könnten, wenn sie finanziell überfordert seien, ob eine Erstattungsmöglichkeit vorgesehen sei, ob die Unternehmen die Tests selbst beschaffen und bezahlen sollen und woher die Tests kämen.