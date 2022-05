Diesel besonders verteuert Deutschland ganz oben beim Anstieg der Spritpreise Von afp Aktualisiert am 08.05.2022 - 11:31 Uhr Lesedauer: 2 Min. Mehrere Zapfpistolen an einer Tankstelle (Symbolbild): der Preis fĂĽr Diesel ist in Deutschland besonders stark gestiegen (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago-images-bilder)

Deutschland ist beim Preisanstieg von Diesel Spitze – zumindest in der EU. In keinem anderen Mitgliedsstaat ist der Preis stärker gestiegen. Auch bei Super 95 muss besonders tief in die Tasche gegriffen werden.

Nirgendwo in der Europäischen Union ist seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine der Preis für den Liter Diesel stärker gestiegen als in Deutschland. Das geht aus Daten der EU-Kommission hervor, die das Statistische Bundesamt auf eine Anfrage der Linken im Bundestag übermittelt hat und aus denen die Funke-Mediengruppe zitiert.

Demnach verteuerte sich der Liter Diesel in Deutschland im Zeitraum zwischen dem 21. Februar – drei Tage vor Kriegsbeginn – bis zum 25. April von 1,66 Euro pro Liter auf 2,04 Euro pro Liter um 38 Cent. Nur in Schweden und Lettland legte der Dieselpreis in diesem Zeitraum ebenfalls um 38 Cent zu. In Frankreich hingegen betrug der Anstieg den Daten zufolge lediglich 17 Cent, in Italien nur fünf Cent.

Der Liter Super 95 verteuerte sich demnach in Deutschland seit Kriegsbeginn um 23 Cent, nur in Österreich fiel der Preisanstieg mit 24 Cent noch höher aus. In Ungarn hingegen ging der Preis sogar um 6 Cent im Vergleichszeitraum zurück, in Italien sogar um 8 Cent.