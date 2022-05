Das ist genau der Punkt. Wer die HĂ€lfte seines Haushaltsnettoeinkommens fĂŒr Wohnen ausgibt, den kann man noch so viel mietrechtlich beraten, am Ende reicht das Geld einfach nicht. Da muss dann der Staat unterstĂŒtzen – und zwar nicht nur mit einem einmaligen Entlastungspaket.

Das mĂŒssen wir uns in Ruhe ĂŒberlegen. Denkbar wĂ€re, das Einkommen und die Höhe der Miete in Relation zu setzen und den Anspruch greifen zu lassen, sobald die Miete inklusive Nebenkosten im VerhĂ€ltnis zum Einkommen zu hoch wird. In jedem Fall muss der Staat Mieter dauerhaft bei den Heizkosten unterstĂŒtzen, solange die Krise dauert. In Betracht kĂ€men auch Energiepauschalen, die alle erreichen, die durch die Energiekrise in Not geraten.