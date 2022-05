Warum der Weizenpreis neue Rekorde erreicht – und was das bedeutet

So hat das Ausfuhrverbot, das Indien am Wochenende mit sofortiger Wirkung verhängte, genau den gegenteiligen Effekt. Der Markt reagiert höchst angespannt auf die erneute Verknappung des Angebotes. Die Preise schießen weiter in die Höhe. Indien sah sich zu dem Exportverbot gezwungen, um die Ernährungssicherheit trotz Hitzewellen im eigenen Land zu garantieren.

Die Sorge ist nicht unbegründet. Innerhalb der vergangenen Wochen zogen die Preise für Weizen und Mehl in einigen Landesteilen um 20 bis 40 Prozent an. Einige Landwirte zogen es bei den Preisen vor, lieber an den Weltmarkt zu verkaufen als an die Regierung.

Es drohe eine "katastrophale Hungersnot"

Für seinen Schritt musste Indien von der internationalen Gemeinschaft viel Kritik einstecken. Agrarminister Cem Özdemir sagte beim G7-Treffen in Stuttgart zuletzt, das Land müsse seiner Verantwortung als G20-Land gerecht werden. Die G7-Staaten appellierten, die Märkte offenzuhalten.

Der jäh anziehende Weizenpreis kann besonders für ärmere Menschen den Hungertod bringen, warnte auch der größte Weizenimporteur im Jemen, HSA Group, am Montag. Angesichts explodierender Preise wird vor einer "katastrophalen Hungersnot" in dem Bürgerkriegsland gewarnt. Ohne rasches Handeln würden Hunderttausende von Menschen innerhalb weniger Monate extremen Hunger leiden, so der Konzern.

Bereits jetzt haben im Jemen, wo seit sieben Jahren ein Bürgerkrieg tobt, laut Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) bis zu 19 Millionen Menschen nicht genug zu essen. Die HSA Group ruft die internationale Gemeinschaft zur Hilfe auf, um eine Katastrophe im gesamten Land zu verhindern.

Russland könnte arme Länder in Abhängigkeit bringen

Ausgerechnet Russland könnte hier ein Lichtblick für die armen Länder sein. Denn auch Russland hatte einen Exportstopp für Weizen verhängt, stellte aber angesichts einer angeblichen Rekordernte in diesem Jahr in Aussicht, die Exporte wieder aufzunehmen. Bis zu 87 Millionen Tonnen Weizen könnte Russland in diesem Jahr ernten, sagte Putin vergangene Woche auf einer Regierungssitzung.