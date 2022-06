Ob dies die tats├Ąchliche Erkl├Ąrung f├╝r die geringeren Lieferungen ist oder nur ein vorgeschobenes Argument, ist derweil offen. Siemens Energy teilte indes mit, in Kanada ├╝berholte Gasturbinen derzeit wegen der Russland-Sanktionen tats├Ąchlich nicht an die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 liefern zu k├Ânnen.

Siemens Energy habe 2009 Gasturbinen f├╝r eine Verdichterstation der Nord Stream 1-Gaspipeline in Russland geliefert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Eine Turbine werde derzeit in Montreal ├╝berholt. Vor diesem Hintergrund habe der Konzern die kanadische und deutsche Regierung informiert und arbeite an einer tragf├Ąhigen L├Âsung.

Zuvor hatte bereits am Montag Netzagentur-Chef Klaus M├╝ller angek├╝ndigt, dass am 11. Juli die j├Ąhrliche Inspektion der Pipeline durch Gazprom anstehe. W├Ąhrend der Inspektion kann die Leitung f├╝r bis zu zwei Wochen kein Gas transportieren, hei├čt es auf der Webseite der Netzagentur. Inwiefern die jetzige Gazprom-Ank├╝ndigung mit der Inspektion zu tun hat, ist offen.

Experte: "Putin z├╝ndelt immer wieder"

Der ├ľkonom Jens S├╝dekum, den die Ank├╝ndigung Gazproms ebenfalls ├╝berraschte, h├Ąlt derweil noch eine andere Spekulation f├╝r plausibel. "Es k├Ânnte sein, dass die Reduzierung mit den angek├╝ndigten Gas-Drosselungen f├╝r die Niederlande und D├Ąnemark zu tun haben", sagte er t-online. Auch dieses Gas gelangt ├╝ber Nord Stream 1 nach Europa.

├ľkonom Jens S├╝dekum: "Wir befinden uns im Endspiel mit Russland." (Quelle: imago-images-bilder)

F├╝r ebenso m├Âglich h├Ąlt er, dass Russland mit dem Schritt nur den Druck auf den Westen erh├Âhen will. "Putin z├╝ndelt immer wieder", so S├╝dekum. "Er will Unruhe in der deutschen Volkswirtschaft stiften ÔÇô und mit solchen taktischen Man├Âvern gelingt ihm das auch."

"Putin kann sich Gas-Stopp leisten"

Fraglich sei aber, wie lange noch. "Wir befinden uns im Endspiel mit Russland", sagte der Volkswirt. Wenn Deutschland wirklich ├╝bern├Ąchstes Jahr, im Sommer 2024, unabh├Ąngig von Gasimporten werde, bleibe Russland nicht mehr viel Zeit, um ├╝ber die Lieferungen Druck auszu├╝ben.

"Dank der hohen Preise f├╝r Gas hat sich Putin zuletzt die Taschen so voll gemacht, dass er sich einen vorzeitigen Stopp der Gaslieferungen leisten kann", sagte S├╝dekum. "Wir m├╝ssen uns ernsthaft damit besch├Ąftigen, dass Russland uns bald endg├╝ltig den Gashahn zudreht."