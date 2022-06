Nach Deutschland bekommen nun auch andere EU-Staaten weniger Gas aus Russland . Frankreich , Italien, Tschechien und ├ľsterreich meldeten am Donnerstag geringere Lieferungen durch den Staatskonzern Gazprom . Das Unternehmen erkl├Ąrt die geringeren Lieferungen mit Problemen an der Pipeline Nord Stream 1. Und die k├Ânnten sich ziehen.

Denn laut Gazprom -Chef Alexej Miller ist aktuell keine L├Âsung in Sicht. "Die Turbine liegt in der Fabrik, Siemens kann sie nicht abholen, und nicht alle anderen Turbinen passen", sagte Miller am Donnerstag beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Der Chef des russischen Staatskonzerns betonte aber, dass die infolge von Russlands Krieg gegen die Ukraine stillgelegte Pipeline Nord Stream 2 theoretisch einsatzbereit sei.

Kunden noch nicht betroffen

Dieselbe Begr├╝ndung wie bei Deutschland wird von Gazprom laut Eni auch f├╝r Italien angef├╝hrt. Es gehe um Probleme an der Nord-Stream-Verdichterstation Portovaya, teilte das Unternehmen in Rom mit. Demnach waren die Lieferungen an Italien bereits am Mittwoch um 15 Prozent gek├╝rzt worden. Eni hatte daraufhin nach eigenen Angaben eine Zusatzmenge angefordert. Gazprom habe aber am Donnerstag nur 65 Prozent davon liefern wollen. Die Gesamtmenge liege damit jedoch wieder geringf├╝gig h├Âher als am Vortag.