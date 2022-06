"Anti-Russland-Kartell": Dieser Plan der G7 soll Putin empfindlich treffen

Mit der Obergrenze soll einerseits dafür gesorgt werden, dass Russland nicht länger von Preisanstiegen auf dem Energiemarkt profitiert. Andererseits soll sie weltweit zu einer Entspannung auf den Ölmärkten beitragen. Nicht nur in der EU , sondern auch in den USA sind die hohen Spritpreise derzeit ein großes Thema.

Wie realistisch ist das?

Durchaus realistisch. Bereits am Freitag, dem ersten Tag des G7-Treffens, hieß es aus Regierungskreisen, dass sich die Runde auf einem guten Weg befände. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte sich bereits im Mai offen für eine solche Maßnahme gezeigt. Er sagte damals: "Wir zahlen nicht mehr jeden Preis."

Neben Deutschland und den USA gehören auch Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan und Kanada in die G7-Gruppe. Die USA wollen am liebsten bis zum Ende des Gipfels am Dienstag eine Einigung erzielt haben.