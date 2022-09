Über 90 Prozent: Bedeutet der Füllstand der Gasspeicher Entwarnung?

In den vergangenen Monaten waren die Speicher in den Fokus gerückt, da sie als wichtiger Baustein gelten, um den Winter im Zweifelsfall auch ohne russische Gaslieferungen meistern zu können. "Die Importsituation ist aufgrund des Wegfalls russischer Gaslieferungen komplett anders als in den vergangenen Jahren, daher werden wir im Winter deutlich stärker auf Ausspeicherungen angewiesen sein", erläutert Bleschke.

Doch die Speicher allein können das gar nicht leisten. Zahlen von Bleschkes Verband zeigen: Die Speicher in Deutschland können insgesamt Gas mit einem Energiegehalt von maximal rund 256 Terawattstunden speichern. Das entspricht etwa einem Viertel des jährlichen Gasverbrauchs in Deutschland (rund 1.000 Terawattstunden). "Dieses Speichervolumen alleine kann Deutschland zwei bis drei durchschnittlich kalte Wintermonate mit Gas versorgen", sagt die Bundesregierung.

Dabei ist jedoch zu beachten: Der Verbrauch würde in einer Gasmangellage deutlich sinken. Schon jetzt wird Gas gespart, sowohl Netzagentur-Chef Müller als auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck werden nicht müde, die Bevölkerung dazu aufzurufen.

Regierung setzt auf LNG und Sparsamkeit

Neben Sparsamkeit setzt die Bundesregierung auf Pipeline-Lieferungen aus Norwegen und den Niederlanden, die in den vergangenen Monaten einen größeren Anteil ausgemacht haben als in früheren Jahren.

Darüber hinaus sollen ab Dezember mehrere Anlandeterminals für Flüssiggas (LNG) in Deutschland ans Netz gehen. Dabei gibt es zum einen schwimmende Terminals, die besonders schnell die Gasversorgung unterstützen sollen. Die Floating Storage and Regasification Units (FSRU) können das Flüssiggas in den gasförmigen Zustand zurückverwandeln und in das Netz einspeisen.