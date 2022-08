Tankrabatt, 9-Euro-Ticket: Das ändert sich für Verbraucher im September

Ende des 9-Euro-Tickets

Corona-Infektionsschutzgesetz läuft aus – neue Maßnahmen sind in Arbeit

Das Corona-Infektionsschutzgesetz und die damit geltenden Bestimmungen zur Pandemieeindämmung laufen am 23. September 2022 aus. Da mit den kalten Jahreszeiten auch höhere Infektionszahlen erwartet werden, hat das Bundesgesundheitsministerium ein Paket mit neuen Corona-Regeln für die nächsten Monate vorbereitet. Das Kabinett hat sie bereits verabschiedet, der Bundestag kann sie aber noch verändern.

Das neue Corona-Schutzkonzept soll ab Oktober gelten und bringt Tests und Masken stärker in den Alltag zurück. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske soll weiterhin im Flug- und Fernverkehr gelten. Die Länder können darüber hinaus entscheiden, ob die Maskenpflicht im ÖPNV, in öffentlich zugänglichen Innenräumen, in Restaurants und bei Sportveranstaltungen gelten soll.