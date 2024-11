Kopiert News folgen

Durch die Wahl von Donald Trump wird sich der Handelskrieg zwischen den USA und China weiter verschärfen. Trotzdem könnte der chinesische Präsident Xi Jinping von der erneuten Präsidentschaft des Republikaners profitieren.

Donald Trump sucht gerne die Nähe zu autokratischen Herrschern. Während seiner ersten Amtszeit brüstete er sich damit, gute Kontakte zu Kremlchef Wladimir Putin, zum nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un oder zum chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu haben. Während er seine europäischen Partner vor allem als für die USA kostspielige Schnorrer sah, setzte er in den Beziehungen zu Xi auf Harmonie. Er lud Chinas Staatschef 2017 nach Florida ein, Trumps Enkelin musste Xi ein chinesisches Lied vorsingen. Im Gegenzug veranstaltete China für Trump einen "Staatsbesuch plus" und Trump war der erste Staatsgast, der zu einem Dinner in der Verbotenen Stadt in Peking eingeladen wurde.

Wie viele andere Staats- und Regierungschefs glaubte die chinesische Führung, Trump manipulieren zu können. Ein Trugschluss, die anfängliche Harmonie war trügerisch: Denn in den folgenden Jahren entfesselte Trump einen Handelskrieg gegen China, indem er Importe aus der Volksrepublik mit Strafzöllen belegte. Darüber hinaus wollte der Republikaner China zur Kasse bitten, weil die Corona-Pandemie im Reich der Mitte ihren Ursprung nahm. Der damalige US-Präsident gab der Volksrepublik die Schuld an der globalen Krise – auch, um sein eigenes Missmanagement am Anfang der Pandemie zu kaschieren.

Trump verkörpert einen Politikstil, von dem man in Peking wenig hält. Laut, impulsiv, wenig respektvoll. Deshalb ist Trump für China ein unberechenbarer Narr, der gleichzeitig als Chance und große Bedrohung gesehen wird. Einerseits wird sich der Handelskrieg zwischen China und den USA durch Trumps Rückkehr ins Weiße Haus weiter verschärfen. Andererseits könnte Xi Jinping mittelfristig davon profitieren, wenn Trump erneut Konflikte mit anderen Ländern sucht.

China sieht Trumps Sieg bei der US-Wahl also mit gemischten Gefühlen.

Trump kündigt neue Strafzölle an

Eines liegt auf der Hand: China wird auch während der Präsidentschaft von Donald Trump die größte sicherheitspolitische Herausforderung für die USA bleiben. Dementsprechend wird es in Bezug auf China keinen Politikwechsel in Washington geben und Trump wird den Staffelstab vom noch amtierenden US-Präsidenten Joe Biden wieder übernehmen. Die aktuelle US-Administration hat die härtere Gangart gegenüber Peking aus Trumps erster Amtszeit weitgehend fortgeführt – allerdings hat der Republikaner bereits im Wahlkampf angekündigt, die US-Maßnahmen gegenüber der Volksrepublik weiter zu verschärfen.

Trump möchte auf Importe aus China einen Zoll von 60 Prozent verhängen. Sollte er Ernst machen, könnte das chinesische Bruttoinlandsprodukt um mehrere Prozentpunkte absinken. Chinas Wirtschaft steckt derzeit in Schwierigkeiten und die chinesische Führung hat im Oktober ein massives Subventionsprogramm in Höhe von zehn Billionen Yuan, umgerechnet 1,3 Billionen Euro angekündigt. Eine Verschärfung des Handelskriegs mit den USA würde Peking gerade jetzt hart treffen.

Für Xi Jinping wäre es ein Albtraum, der sich wiederholen könnte. Im Frühjahr 2016 hatte der chinesische Präsident die Verfassung seines Landes ändern lassen und sich selbst zum Herrscher auf Lebenszeit ernannt. Kurz darauf verhängte Trump die ersten US-Strafzölle auf chinesische Produkte, worauf auch China mit eigenen Zöllen reagierte. Auch die Volksrepublik hat seither Zölle auf alle Einfuhren aus den USA mit Zöllen von 25 Prozent belegt.