Von t-online , aj Aktualisiert am 03.04.2025 - 00:26 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Der australische Premierminister Antony Albanese: Will zunächst keine Gegenmaßnahmen verhängen. (Quelle: IMAGO/LUKAS COCH/imago)

Die neuen US-Zölle provozieren heftige Reaktionen aus Politik und Industrie. Einige Länder reagierten zunächst besonnen. Ein Überblick.

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch die Einführung eines Basiszolls auf alle US-Importe von zehn Prozent angekündigt. Für einzelne Länder fallen unterschiedlich hohe, "reziproke" Zölle an, in der Spitze von bis zu 50 Prozent. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus.

Stimmen aus Europa

Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament erwartet schwerwiegende negative Konsequenzen der neuen Zollentscheidungen von US-Präsident Donald Trump. "Diese ungerechtfertigten, illegalen und unverhältnismäßigen Maßnahmen können nur zu einer weiteren Eskalation und einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale für die USA und die Welt insgesamt führen", sagte der deutsche SPD-Politiker Bernd Lange. Trump möge von einem Tag "Tag der Befreiung" sprechen, aus der Sicht des Normalbürgers sei es allerdings eher ein "Tag der Inflation".

Mit Blick auf die möglichen Antworten auf die Zoll-Politik von Trump sagte Lange: "Alle betroffenen Länder müssen geschlossen reagieren und eine klare Botschaft an die USA senden, um diesem Zollwahnsinn ein Ende zu setzen." Als EU werde man nun prüfen, welche Instrumente im Werkzeugkasten am besten geeignet seien.

Dann sei zu hoffen, dass die Argumente und die Entschlossenheit der Antwort genügend Anreize bieten, um die USA an den Verhandlungstisch zu bringen. Er wünsche sich, dass die Regierung von Trump an einem Dialog mit der EU interessiert sei, sagte Lange. Aber sicher sei er sich dessen nicht. Für den Fall mangelnder Verhandlungsbereitschaft der USA prophezeit der SPD-Europaabgeordnete eine harte Auseinandersetzung. "Wir werden nicht klein beigeben: Wir werden unsere Souveränität verteidigen", warnt er.

Andere Europaparlamentarier äußerten sich ähnlich besorgt. "Diese Ankündigungen sind eine Vollkatastrophe und leider eine Fortschreibung der handelspolitischen Geisterfahrt von Donald Trump", kommentierte der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe, Daniel Caspary (CDU). Der wirtschafts- und finanzpolitische Sprecher der Grünen, Rasmus Andresen, sagte, es sei nun Zeit, amerikanische Techkonzerne und Banken zu sanktionieren. Es müssten Maßnahmen ergriffen werden, mit denen man Trump und seine Unterstützer wie Elon Musk und Mark Zuckerberg in der Substanz treffe. Das seien etwa eine EU-Digitalsteuer und strukturelle Maßnahmen zur Einschränkung von Geschäftsmodellen.

Manfred Weber, Präsident der Europäischen Volkspartei EVP im Europäischen Parlament, sieht Europa bereit, seine Interessen im Handelsstreit mit den USA zu verteidigen. "Für unsere amerikanischen Freunde ist heute kein Tag der Befreiung, sondern ein Tag der Verbitterung", schreibt der CSU-Politiker auf der Plattform X. Donald Trumps Zölle schadeten beiden Seiten des Atlantiks. "Europa steht vereint, ist bereit, seine Interessen zu verteidigen und offen für faire, entschlossene Gespräche."

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bezeichnete die US-Zölle als "falsch". Sie hoffe vielmehr auf eine Zusammenarbeit der USA und Europas, um einen Handelskrieg zu vermeiden, sagt sie. Dieser würde den Westen schwächen.

Großbritannien und Australien reagieren besonnen

In Großbritannien wird Wirtschaftsminister Jonathan Reynolds zufolge angesichts der US-Zölle "ruhig und entschlossen" bleiben, ein Wirtschaftsabkommen mit den USA anzustreben. "Wir haben eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung und werden nicht zögern zu handeln", heißt es in einer Erklärung. Darin weist Reynolds auch darauf hin, dass die USA der engste Verbündete des Königreichs seien. Die USA haben für Großbritannien Zölle von zehn Prozent vorgesehen.

Auch Australien wird Ministerpräsident Anthony Albanese zufolge auf Vergeltungszölle verzichten. "Wir werden uns nicht an einem Wettlauf nach unten beteiligen, der zu höheren Preisen und langsamerem Wachstum führt", so der Premierminister. "Wir werden weiterhin mit Nachdruck dafür eintreten, dass diese ungerechtfertigten Zölle für unsere Exporteure aufgehoben werden", sagte er. Die von den USA angekündigten Aufschläge seien "nicht die Tat eines Freundes". Die Maßnahme werde die Kosten für amerikanische Haushalte in die Höhe treiben.

Stimmen aus der Wirtschaft