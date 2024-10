Können Sie das Klima in Russland weiter beschreiben?

Der Zweck russischer Propaganda ist es, die Menschen apathisch zu machen. Man zeigt ihnen jeden Tag widersprüchliche und verwirrende Darstellungen der Realität. Es wird konstant und absichtlich gelogen. Und die Leute wissen, dass sie belogen werden. Sie sehen diese schrecklichen Abendtalkshows und sagen sich dann: "Ich will damit nichts zu tun haben. Ich kann nicht nachvollziehen, was wahr ist und was nicht, also bleibe ich einfach zu Hause."

Russische Propaganda und Desinformation wirkt auch in Deutschland. Die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) – beide ausgesprochen russlandfreundlich – profitieren auch davon.

Dieser Trend wächst in Deutschland seit Jahren. Politiker der demokratischen Mitte haben das aber weitgehend ignoriert. Bereits 2017 war der russische Einfluss auf die Wahlen in Deutschland zu beobachten. Ein erster wichtiger Schritt war es damals, die russischsprachige Bevölkerung in Deutschland über Pro-Putin-Medien anzusprechen. Die AfD nutzte damals bereits Plattformen wie Twitter fernab der herkömmlichen Medien, um Einfluss zu gewinnen.

Haben Sie einen Ratschlag?

Jahre später ist es nun viel schwieriger, die Wähler noch zu erreichen. Aber es nicht unmöglich. Polen ist dafür ein gutes Beispiel. Mit Optimismus und gezielter Ansprache haben dort trotz ähnlicher Herausforderungen wie in Deutschland die gemäßigten Parteien zuletzt gewonnen. Die Unterstützung für die Ukraine angesichts der Erfolge von AfD und BSW zurückzuziehen? Das wäre das Schlimmste, was Deutschland tun könnte. Denn es würde all die pro-russischen Narrative bestätigen und die Anstrengungen des Kremls belohnen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine "Zeitenwende" verkündet. Aber in den Köpfen vieler Deutscher scheint sie bisher nicht angekommen zu sein. Warum?

Deutschland war ein großer Nutznießer des politischen und wirtschaftlichen Systems, das in den 1990er-Jahren geschaffen wurde. Handel mit Russland, China und der postsowjetischen Welt wurde möglich, ohne über Politik oder Sicherheit nachzudenken. Es herrschte die Vorstellung, dass Wirtschaft irgendwie apolitisch wäre. Man dachte sogar, für die Demokratisierung und Liberalisierung der Welt sei Handel etwas Gutes.

"Wandel durch Handel" à la Willy Brandt ist also endgültig gescheitert?

Es ist nun erwiesen, dass dieses Konzept so nicht funktioniert. Wirtschaft und Handel haben politische Implikationen. Die Russen nutzten das Finanzsystem zum eigenen Vorteil: Sehr wenige Menschen verschafften sich Reichtum, um an der Macht zu bleiben und einen autokratischen, sogar totalitären Staat zu schaffen. Auch die Chinesen verfolgen eine andere Agenda als wir. Sie wollten unser geistiges Eigentum stehlen, unsere Industriesysteme kopieren und darauf ihre eigene Vorstellung von Wirtschaft aufbauen. Wir befinden uns in einer neuen Phase – sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik.

Kann Deutschland sich auf diese neue Phase einstellen?

Das hängt davon ab, ob Deutschland ein neues Gefühl für Sicherheitspolitik entwickeln kann. Es gibt militärische Bedrohungen, aber zugleich einen Informationskrieg und einen ideologischen Krieg. Die Welt ist nicht mehr neutral und die Deutschen müssen beweglicher werden, um sich wehren zu können.

Also sind wir am Scheideweg?

Ja. Die Welt, wie sie bis 2014 war, bis zur russischen Invasion der Krim, war nahezu perfekt auf Deutschland zugeschnitten. Deutschland war – wie gesagt – ein gewaltiger Nutznießer der Nachkriegszeit als auch der Zeit nach dem Kalten Krieg. Unter dem Nato-Schirm, ohne eigene Geopolitik, aber mit einer sehr mächtigen Wirtschaft. Diese Ära für Deutschland ist jetzt vorbei.

Wie können sich die liberalen Demokratien gegen die Autokraten wehren?

Es gibt viele Möglichkeiten. Erstens können wir gegen Kleptokratie vorgehen, indem wir Banken daran hindern, Geldwäsche zu erleichtern und anonyme Unternehmen daran zu hindern, Eigentum zu besitzen. Zweitens können wir das Internet regulieren – nicht durch Zensur, sondern indem wir die Algorithmen der sozialen Medien zur Prüfung öffnen und Plattformen zur Verantwortung ziehen für das, was sie veröffentlichen. Wir könnten auch die Regeln für Onlinewerbung ändern, wo Empörung derzeit Klicks und Einnahmen antreibt, um den Onlinediskurs demokratischer zu gestalten.

Noch etwas?

Es braucht einen ganzheitlicheren Ansatz für den Krieg in der Ukraine, indem wir wirtschaftliche Druckpunkte gegen Russland identifizieren und demokratische Verbündete oder sogar eine Koalition williger Nationen um diese Ideen herum organisieren. Wir müssen auch die Abschreckung neu überdenken – also wie man autokratische Aggression verhindert. Möglicherweise gelingt uns das, indem wir unser Denken über das Militär anpassen und unsere Verteidigungsproduktion erhöhen.

Wie steht es mit internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen?

Die internationalen Institutionen des 20. Jahrhunderts sind heute nicht mehr effektiv. Wir sollten uns darauf konzentrieren, Koalitionen williger Länder für spezifische Projekte zu schließen. Das alte Modell, bei dem jede Nation zustimmen muss, funktioniert nicht mehr. Jedes Land sollte auch seine wirtschaftlichen Verbindungen zu Autokratien neu bewerten anhand der Fragen: Dient das unseren Bürgern und verbessert das unsere Sicherheit?

Um die eigene Sicherheit zu verbessern, sollte man sich auf einen zukünftigen US-Präsidenten Trump vorbereiten. Womit müssen wir rechnen?

Trump war im Laufe der Jahre nur in wenigen Dingen konsistent. Eines davon ist seine Besessenheit von Russland. Das andere ist die Überzeugung, dass die USA Zeit und Geld mit ihren Alliierten verschwendet haben. Er schrieb schon in einem seiner Bücher: "Warum haben wir unsere Zeit im Zweiten Weltkrieg damit verschwendet, diese Menschen zu verteidigen?" Und Trump liebt die Idee von Zöllen, obwohl er die Wirtschaftlichkeit dahinter gar nicht versteht. In seiner ersten Amtszeit konnte er viele dieser Ideen nicht umsetzen, weil er nicht verstand, wie der Regierungsapparat funktioniert. Und er hatte Menschen um sich, die seine Ansichten über den Austritt aus der Nato oder die Ausrichtung auf Russland nicht teilten. Aber es könnte sein, dass er es in einer zweiten Amtszeit tut.

Halten Sie die Gefahr eines Nato-Ausstiegs für wahrscheinlich?

Für meinen Podcast "Autokratie in Amerika" habe ich John Bolton, Trumps ehemaligen Sicherheitsberater, interviewt. Er erzählt eine Geschichte aus dem Jahr 2018, als er auf dem Weg zu einem Nato-Gipfel mit Trump war. Im Auto dreht sich Trump zu ihm und sagt: "Okay, John, wir werden heute Geschichte schreiben. Wir treten aus der Nato aus." Sofort riefen sie Verteidigungsminister James Mattis an. Gemeinsam überzeugten sie Trump irgendwie davon, dass ein Nato-Austritt schlecht für seine Umfragewerte sei. Aber Trumps Instinkt ist ein Nato-Austritt.

Trump scheint insbesondere von Deutschland besessen zu sein. Warum eigentlich?

Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens mochte er Angela Merkel nicht. Diese Antipathie beruht wohl zum Teil auf seinem Sexismus und seiner Abneigung gegen mächtige Frauen in der Politik. Aber er scheint auch besessen von deutschen Autos zu sein. Trump fragt sich ständig: "Wie kommt es, dass jeder Mercedes fährt?" oder “Warum gibt es keine Chevrolets in München?" Die simple Antwort ist: Mercedes ist ein großartiges Auto, ein Chevrolet eher nicht. Ich besitze übrigens kein Automobil.