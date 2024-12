Kopiert News folgen

Russland führt Krieg, Chinas Macht wächst und Donald Trump wird die USA umkrempeln: Umbrüche im globalen Machtgefüge erschüttern die alte Ordnung. Politologe Herfried Münkler erklärt, wie sich Europa behaupten kann.

Die alte Weltordnung wankt gewaltig, nicht nur Russland attackiert sie mit seinem Krieg gegen die Ukraine. Derweil kehrt in den USA Donald Trump zurück ins Weiße Haus und hat nur seinen Vorteil im Sinn. Was wird aus Europa, was wird aus Deutschland in diesen unsicheren Zeiten? Herfried Münkler, renommierter Politologe und Autor des Buches "Welt in Aufruhr", prognostiziert, dass zukünftig mehrere große Mächte die globale Ordnung bestimmen werden. Wie Europa zu diesem Kreis gehören könnte, erklärt Münkler im Gespräch.

t-online: Professor Münkler, nehmen Männer wie Wladimir Putin, Xi Jinping und Donald Trump Deutschland und Europa überhaupt ernst?

Herfried Münkler: In gewisser Hinsicht nimmt Wladimir Putin die Europäische Union durchaus ernst. Sonst würde er kaum versuchen, die EU zu zerlegen, indem er mit Desinformationskampagnen in Wahlen eingreift und die Mitgliedstaaten der EU gegeneinander ausspielt. Putin weiß genau, dass die Europäer ihm eigentlich überlegen sind. Das russische Bruttoinlandsprodukt bewegt sich auf dem Niveau Spaniens, mit ihren rund 450 Millionen Menschen verfügt die EU über dreimal so viele Einwohner wie Russland. Deswegen will Putin die EU spalten.

Zugleich dürfte Putin klar sein, dass Europa militärisch am Rockzipfel der Vereinigten Staaten hängt und politisch uneins ist.

Europas militärische Fähigkeiten und der Wille, diese auch zu gebrauchen, sind gering. Gleichwohl ist sich Putin aber über das europäische Potenzial im Klaren. Daraus resultiert seine Politik gegenüber Europa: Putin will Europa für sich nutzbar machen. Im Kern hegt er die Vorstellung, dass Russland mit einem vom transatlantischen Westen abgesetzten Europa unter deutscher und französischer Anleitung gut zusammenarbeiten könne. So hat Putin es bereits 2001 in seiner ausgiebig beklatschten Rede im Bundestag gesagt, bei der die deutschen Parlamentarier nicht gemerkt haben, worauf er tatsächlich hinauswollte: Russland will Macht und Einfluss von Wladiwostok bis Lissabon ausüben, da sollten wir uns keinerlei Illusionen hingeben.

Zur Person Herfried Münkler, Jahrgang 1951, lehrte bis zu seiner Emeritierung 2018 Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Der vielfach ausgezeichnete Politologe ist Autor zahlreicher Bücher, darunter zuletzt "Welt in Aufruhr. Die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert". Am 11. März 2025 erscheint mit "Macht im Umbruch. Deutschlands Rolle in Europa und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts" Münklers neuestes Buch.

Machen wir uns in Bezug auf das revisionistische China und die USA, die bald erneut von Donald Trump regiert werden, ebenfalls Illusionen?

Trump möchte als erfolgreicher Dealmaker auftreten, der immer am längeren Hebel sitzt. Eine geschlossen auftretende und handlungsfähige EU ist da eher unerwünscht, untereinander zerstrittene europäische Akteure sind ihm lieber. Xi Jinping sieht die Europäer ebenfalls bevorzugt uneinig, er will eine mögliche geschlossene chinakritische Politik etwa in Form weiterer zollpolitischer Maßnahmen verhindern. Mit dem sogenannten China-Mittel-Ost-Europa-Gipfel hat Peking bereits eine Reihe von EU-Staaten erfolgreich ökonomisch abhängig gemacht. Die Strategie der Neuen Seidenstraße geht auf.

Das ohnehin schon fragmentierte Europa wird also von allerlei weiteren Akteuren gemäß der Devise "Teile und Herrsche" weiter gespalten?

Alle großen weltpolitischen Akteure haben die EU auf dem Schirm, ja, aber keiner fürchtet sie als ernst zu nehmenden politischen Gegenspieler. Das ist bedauerlich, aber auch von uns selbst verschuldet.

Sie prognostizieren in Ihrem Buch "Welt in Aufruhr", dass voraussichtlich fünf Mächte zukünftig die Weltordnung bestimmen werden. Die USA, China, Russland und Indien gehören mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu, die EU ist eher ein Wackelkandidat. Wie können sich die Europäer die Zugehörigkeit zu diesem "Direktorium der globalen Ordnung" sichern?