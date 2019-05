Newsblog zum Unwetter

Ausnahmezustand in Berlin – Tornado in Sachsen gesichtet

20.05.2019, 17:46 Uhr | AFP, dpa, rtr, t-online.de, pdi, dru

Tief "Axel" bringt in den kommenden Tagen eine brisante Dauerregenlage. Die Meteorologen erwarteten bis zu 180 Liter Regen pro Quadratmeter. Alle Informationen im Newsblog.

18.10 Uhr: Berliner Feuerwehr spricht von Ausnahmezustand

#Unwetter in #Berlin

Seit 17:45 Uhr ist die @Berliner_Fw im #Ausnahmezustand. In der letzten halben Stunde kam es zu rund 50 wetterbedingten Notrufen. Durch #Blitzeinschlag bereits 2 Brände.

17.30 Uhr: Tornado in Sachsen gesichtet

In Sachsen ist am Nachmittag wahrscheinlich ein Tornado gesichtet worden. Nach Angaben von "Kachelmannwetter" trat der Luftwirbel wohl in Brand-Erbisdorf auf.

Wahrscheinlich #Tornado in Sachsen eben!

Das Video ist fast eindeutig aus 09618 Brand-Erbisdorf!

16.45 Uhr: Es donnert in Osthessen

Gewitter mit Starkregen haben auf einer Straße in Ebersburg in Osthessen einen kleinen Bach aus Sand und Geröll entstehen lassen.

12.18 Uhr: Weitere Überschwemmungen in Thüringen erwartet

Nach den heftigen Unwettern vom Sonntag bereiten sich die Einsatzkräfte im Ilm-Kreis auf weitere Überschwemmungen vor. "Wir gehen davon aus, dass die Pegelstände gravierend ansteigen", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle des Ilm-Kreises. Man rechne damit, dass an den Flüssen Gera und Ilm die höchste Alarmstufe 3 droht. Einsatzkräfte befüllen nach Angaben des Sprechers Sandsäcke, um vorbereitet zu sein.

11.05 Uhr: Regen überspült Straße mit Geröll

Bei heftigen Regengüssen ist im Süden Thüringens eine Straße mit Erde und Steinen blockiert worden. Der Regen spülte das Geröll am Sonntagabend auf eine Landstraße bei Schalkau im Landkreis Sonneberg und verteilte es auf einer Länge von rund drei Metern, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute entfernten die Steine im Ortsteil Almerswind, die Straße ist inzwischen wieder frei.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes fielen im Süden des Landes rund um den Thüringer Wald örtlich bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde.





9.15 Uhr: Starkregen lässt Keller volllaufen

Vollgelaufene Keller und Blechschäden: Starkregen hat in Kaiserslautern und Umgebung am Sonntagabend an vielen Stellen Sachschäden angerichtet. "Wir hatten ein paar Einsätze, zum Glück alles ohne Personenschaden", sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen. Aufgrund von überschwemmten Fahrbahnen sei es auf der A6 und A62 zu Unfällen gekommen, Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.