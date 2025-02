Putin begrüßt Trumps Vorschlag zur Senkung der Verteidigungsausgaben. Fast die Hälfte der Deutschen will weniger Ukraine-Hilfen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Tschechische Initiative hat 500.000 Granaten an Ukraine geliefert

Die Ukraine hat im vergangenen Jahr im Rahmen einer tschechischen Initiative hunderttausende Artilleriegranaten erhalten. Die sogenannte Munitionsinitiative habe "500.000 Artilleriegranaten mit einem Kaliber von 155 Millimetern" geliefert, sagte Tschechiens Regierungschef Petr Fiala am Dienstag vor Journalisten. Bei der Initiative kaufen Staaten die Geschosse außerhalb Europas und liefern sie dann an die Ukraine. An der Initiative sind 18 Länder beteiligt, darunter auch Deutschland.