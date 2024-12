Scholz will kriselnder Stahlindustrie helfen - aber wie?

Aktualisiert am 09.12.2024 - 16:43 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Von besinnlicher vorweihnachtlicher Stimmung kann in der Stahlindustrie nicht die Rede sein. Die Lage ist angespannt. Die Branche fordert schnelle Entscheidungen.

Globale ÜberkapazitĂ€ten, Dumpingpreise vor allem aus Fernost, hohe Energiekosten, schwierige "grĂŒne" Transformation: Die Stahlindustrie steckt in schwierigen Zeiten. "Das Jahr 2025 entscheidet ĂŒber das Schicksal der deutschen Stahlindustrie", sagte der Gesamtbetriebsrat von Deutschlands grĂ¶ĂŸtem Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte der Branche nach einem Stahlgipfel in Berlin UnterstĂŒtzung zu. Er ist aber in einer schwachen Position, die rot-grĂŒne Bundesregierung hat nach dem Scheitern der Ampel-Koalition keine Mehrheit mehr im Bundestag.

Stahlindustrie in der Krise

Scholz hob nach einem Treffen mit Branchenvertretern, BetriebsrĂ€ten und Gewerkschaften im Kanzleramt die Bedeutung der Stahlindustrie hervor. "Der hier produzierte Stahl ist von höchster geostrategischer Bedeutung fĂŒr die Industrieproduktion in Deutschland und damit fĂŒr unser wirtschaftliches Wachstum."

Deutschland ist der grĂ¶ĂŸte Stahlhersteller in der EU. Wichtigste Abnehmer sind laut Branche die Bauindustrie, die Automobilindustrie und der Maschinenbau. Ende September waren in der Branche laut Statistischem Bundesamt rund 71.000 Menschen beschĂ€ftigt.

Doch die Unternehmen sind in einer schwierigen Lage. Thyssenkrupp Steel hat im November angekĂŒndigt, dass die Zahl der ArbeitsplĂ€tze im Stahlbereich innerhalb von sechs Jahren um 11.000 auf dann noch 16.000 Stellen schrumpfen soll. Arbeitnehmervertreter und die IG Metall drohen mit langanhaltendem Widerstand.

Scholz sucht nach Lösungen

Stahlindustrie erwartet Entlastungen

"Die Stahlindustrie in Deutschland ist akut bedroht durch unfairen Wettbewerb auf den WeltmĂ€rkten", sagte Gunnar Groebler, PrĂ€sident der Wirtschaftsvereinigung Stahl. "Deshalb ist dringend ein wirksamer Außenhandelsschutz nötig, um staatlich subventionierten Exporten aus Drittstaaten einen europĂ€ischen Riegel vorzuschieben." Es sei höchste Zeit fĂŒr einen europĂ€ischen Stahlgipfel, bei dem entsprechende Maßnahmen klar und verbindlich auf den Weg gebracht werden.

Tekin Nasikkol, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Thyssenkrupp Steel Europe AG, forderte, gezielte industriepolitische Maßnahmen mĂŒssten sofort auf die Tagesordnung kommen und umgesetzt werden. "Sonst verlieren wir in unseren SchlĂŒsselindustrien immer mehr an Wettbewerb und somit an Zukunft."