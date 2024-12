Was 2025 im Geldbeutel bleibt

Aktualisiert am 21.12.2024 - 08:00 Uhr

Aktualisiert am 21.12.2024 - 08:00 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Viele Menschen in Deutschland schauen wenig zuversichtlich nach vorn. Was ändert sich im neuen Jahr? Wo müssen Verbraucher mit steigenden Kosten rechnen?

Krankenversicherungsbeiträge, Bahnfahren, Tanken: In vielen Lebensbereichen wird es für die Menschen in Deutschland im Jahr 2025 teurer. Teilweise winken jedoch auch Entlastungen. So steigen unter anderem Renten, Mindestlohn, Kinder- und Pflegegeld. Ein Überblick.