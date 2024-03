Um all das geht es also, wenn all das besser wäre, ginge es unserem Land wieder gut?

Es wäre zumindest mal ein Anfang. Was ich damit sagen will: Diese Geschichte der einzelnen Person aus Indien lässt sich sinngemäß auch auf die Unternehmen übertragen. Auf jene, die sich nicht mehr hier bei uns niederlassen. Und auf solche, die schon hier sind, jetzt aber ihre Produktion verlagern, etwa nach Kanada oder in die USA. All diese Rahmenbedingungen sind der Grund dafür, dass so viele Investitionen ins Ausland fließen, statt hier für neuen Wohlstand zu sorgen.

Für Wohlstand stand einst das Label "Made in Germany". Inzwischen zeigt die Statistik: Sogar viele Deutsche kaufen lieber Billig-Produkte aus dem Ausland. Geht unser Markenkern kaputt?

Nein, keinesfalls. Ich glaube, es ist eines der wenigen Dinge, was noch nicht kaputtgemacht wurde. Unser Ansehen im Ausland, das, wofür Deutschland steht, ist hervorragend – und oftmals besser, als wir glauben: Das fängt beim Auto an, geht über das gebackene Brot und endet beim Messer aus Solingen. Darauf können wir zu Recht stolz sein! Das sage ich übrigens auch deshalb so deutlich, weil mir manch einer vorwirft, ich würde mit meiner Kritik die Lage schlechtreden. Das tue ich nicht. Aber ich will, dass dieses Land so erfolgreich, innovativ und wohlhabend bleibt. Und dafür muss die Politik endlich den Standort Deutschland und unsere Wettbewerbsfähigkeit in den Fokus nehmen.

Die Politik kann aber auch nicht alles regeln. Wie viel Mitverantwortung tragen die Unternehmen und Firmenchefs selbst an der Wirtschaftsmisere?

Die aktuelle wirtschaftliche Flaute ist vor allem durch eine verfehlte Energiepolitik und nicht vorhandene Rahmenbedingungen hausgemacht, die viele Unternehmen daran hindern, im internationalen Wettbewerb noch mithalten zu können.

Isabel Schnabel, Direktorin bei der Europäischen Zentralbank, sieht das anders. In einer Rede hat sie unlängst auch der Wirtschaft die Leviten gelesen. Europäische Unternehmen seien unproduktiver als amerikanische, weil sie moderne Technik weniger effizient einsetzen. Woher rührt diese Technologielücke?

Ich halte deutsche Unternehmen für sehr digital. Unsere Industrie ist bei Automatisierung und Roboterdichte weltweit spitze. Beim Vergleich von Produktivitätssteigerungen wird gern übersehen, dass Deutschland ein hohes Ausgangsniveau hatte.