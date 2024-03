Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die rund 19.000 Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa Cityline für Dienstag und Mittwoch zum Streik aufgerufen. Bestreikt werden jeweils von 4.00 bis 23.00 Uhr am Dienstag alle Abflüge von Frankfurt und am Mittwoch alle Abflüge von München , teilte Ufo am Samstagabend mit.

Donnerstag und Freitag fielen 1.000 Flüge aus

Erst am Donnerstag und Freitag streikte das Bodenpersonal, nachdem Verdi zu Warnstreiks aufgerufen hatte, um vor der geplanten fünften Tarifrunde am 13. und 14. März den Druck auf die Fluggesellschaft erhöhen. Die Lufthansa befindet sich in mehreren Bereichen in Tarifkonflikten. Am Wochenende zuvor hatten die Beschäftigten der Frachttochter Lufthansa Cargo ihre Arbeit niedergelegt. Davor waren Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Technical Training bestreikt worden.