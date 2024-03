Aktualisiert am 26.03.2024 - 09:00 Uhr

Für Fahrgäste der Deutschen Bahn kehrt ein Stück weit Verlässlichkeit auf die Schiene zurück. Der Konzern und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) haben ihren monatelangen Tarifstreit mit mehreren Arbeitskämpfen beigelegt, wie beide Seiten am Abend mitteilten. Weitere Streiks sind damit nicht mehr möglich.

Ab 2029 soll 35-Stunden-Woche möglich sein

So soll die Wochenarbeitszeit von derzeit 38 Stunden in mehreren Stufen bis 2029 auf die von der GDL geforderten 35 Stunden bei gleichbleibendem Lohn abgesenkt werden. Es soll die Möglichkeit geben, mehr Stunden zu arbeiten. Wer das möchte, verdient pro Stunde 2,7 Prozent mehr. Laut Bahn würden also Lokführer mit einer 40-Stunden-Woche ab 2029 rund 14 Prozent mehr verdienen als mit einer 35-Stunden-Woche.