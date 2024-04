Aktualisiert am 16.04.2024 - 09:24 Uhr

Aktualisiert am 16.04.2024 - 09:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Stellenabbau bei Tesla: Wohl keine 3.000 Entlassungen in Grünheide

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) widerspricht einem Bericht des Handelsblatts, dem zufolge rund 3.000 der 12.500 Stellen im Teslawerk in Grünheide abgebaut werden sollen. "Wenn es zu einem Stellenabbau bei Tesla in Grünheide kommen sollte, dürfte sich die Zahl der Stellen nach unseren Informationen nicht um 3.000 bewegen, sondern signifikant niedriger ausfallen", so Steinbach.