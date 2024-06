67 Länder im Ranking vertreten

Für das Ranking schauen die Forscher der IMD nicht nur auf das Bruttoinlandsprodukt sowie die Produktivität eines Landes, sondern auch auf politische, soziale und kulturelle Faktoren. Insgesamt flossen demnach 164 statistische Kriterien etwa aus Erhebungen von Organisationen und Instituten sowie 92 Kriterien aus Umfragen unter Geschäftsleuten in die Bewertung ein. Ziel ist es, herauszufinden, welcher Volkswirtschaft es am ehesten gelingt, den heimischen Wohlstand zu steigern. In diesem Jahr werden 67 Länder in der Liste geführt.