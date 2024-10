Doch Pimpertz hebt noch einen weiteren Grund hervor: eine statistische Besonderheit. "In die jetzige Statistik fallen auch Krankmeldungen, die früher gar nicht erfasst wurden. Durch die elektronische Übermittlung des Attests gehen keine Krankmeldungen mehr verloren, wie das bis 2023 der Fall sein konnte." Seitdem übermitteln Ärzte Krankschreibungen elektronisch an die Krankenkassen, dort können Arbeitgeber diese dann abrufen.

Der volkswirtschaftliche Schaden

Unklar ist derweil, ob sich der hohe Krankenstand auch auf die Konjunktur auswirkt. So rechnet das "Handelsblatt" in einer Analyse vor, dass die hohen Krankenstände Deutschland in eine Rezession ziehen würden. Experte Pimpertz hält sich bei der Frage nach den volkswirtschaftlichen Auswirkungen jedoch zurück. "Es lässt sich kaum seriös beurteilen, wie groß der volkswirtschaftliche Schaden des Krankheitsstands ist. Zum Beispiel lässt sich nicht messen, in welchem Umfang Produktionsausfälle durch Vertretungen und Mehrarbeit gesunder Belegschaften vermieden werden können", so Pimpertz weiter.