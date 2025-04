Das Spendenaufkommen ist rückläufig, gerade in wohlhabenden Ländern mehren sich die Kirchaustritte. Das veranlasste Franziskus im Herbst des vergangenen Jahres sogar zu einem emotionalen Brief an die Kardinäle, in dem er zu "Mut und Dienstbereitschaft" aufrief, das Defizit auch durch eigene Sparsamkeit zu reduzieren.

Der Präsident der Güterverwaltung Apsa, Giordano Piccinotti, widerspricht der Auffassung, die Reformen seien schon abgeschlossen. Anfang 2025 schätzte er, dass es noch fünf bis zehn Jahre dauere, bis das so weit sei. Beobachter gehen davon aus, dass das am mangelnden Kooperationswillen in Teilen der Verwaltung liegt. So haben die Reformen den Einfluss der Kardinäle beschränkt, was viele Franziskus offenbar auch über Jahre noch nachtrugen. Das zeigt sich auch am andauernden Konflikt zwischen der Güterverwaltung Apsa und der Vatikanbank: Trotz klarer Anordnung des Papstes, alle liquiden Mittel bei der Bank zu deponieren, sind es bis heute lediglich rund 35 Prozent, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schreibt.