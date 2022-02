Angriff auf die Ukraine

Dax stürzt zur Börseneröffnung ab

24.02.2022, 09:58 Uhr | neb, dpa-AFX

In Aufruhr (Symbolbild): Experten erwarten starke Kursverluste zum Dax-Beginn – der Einmarsch der Russen in die Ukraine dürfte die Börsen beben lassen. (Quelle: Thomas Lohnes/Getty Images)

Es droht ein schwarzer Donnerstag: Die russischen Raketenangriffe auf die Ukraine lassen die Börse nicht kalt. Experten erwarten Panikverkäufe. Der Dax startet mit Verlusten.

Russlands Angriff auf die Ukraine hat den Dax am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Direkt zum Handelsstart fiel die Marke von 14.000 Punkten. "Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Es herrscht Krieg in Europa", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. Dabei treffe die russische Invasion die Börsen zwar nicht unvorbereitet, "trotzdem laufen Schockwellen durch die Kapitalmärkte".

"Die militärische Offensive Russlands erwischt zahlreiche Anleger auf dem falschen Fuß", sagt Analyst Timo Emden vom gleichnamigen Research-Unternehmen. Eine noch weitere Verschlechterung der Beziehungen könne Erinnerungen an die Zeiten des Kalten Krieges wieder hochkommen lassen. "Das würde die internationalen Finanzmärkte langfristig belasten", so Emden.

Nachdem der Dax am Morgen auf den tiefsten Stand seit fast einem Jahr abgesackt war, erholte er sich schnell etwas und gab zuletzt um 3,50 Prozent auf 14.118,77 Punkte nach. Der MDax der mittelgroßen Werte büßte 2,53 Prozent auf 31.079,97 Punkte ein.



Europaweit eröffneten die Börsen ebenfalls mit starken Verlusten, die sie im Verlauf jedoch eindämmten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor zuletzt 3,58 Prozent auf 3.831,15 Punkte.

US-Börsen ebenfalls unter Druck

Bereits am Mittwoch hatte die Angst vor einem militärischen Ukraine-Konflikt und seinen Folgen die US-Börsen auf Tiefs gedrückt. Eine frühe Erholung wurde schnell wieder beendet, im späten Handel sackte der Dow Jones Industrial mit knapp 33.085 Punkten auf das niedrigste Niveau seit April 2021. Über die Ziellinie ging der Leitindex dann 1,38 Prozent tiefer bei 33.131,76 Punkten. Allmählich gerät die runde Marke von 33.000 Punkten ins Visier.

Russland hat die Ukraine an mehreren Flanken angegriffen. Die Regierung in Kiew spricht von einem groß angelegten Krieg gegen die Ukraine. US-Präsident Joe Biden, die westlichen Verbündeten und die Nato verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten weitere Sanktionen an. Russland hat nach den Worten von Biden "vorsätzlich" einen "Krieg" gegen die Ukraine begonnen.