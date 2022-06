B├Ârsen News Aktien Frankfurt Schluss: Vorsicht dominiert vor EZB-Zinssitzung Von dpa-afx 08.06.2022 - 18:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Tag vor dem Zinsentscheid der Europ├Ąischen Zentralbank (EZB) seine Vortagesverluste ausgeweitet. Der Leitindex, der zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juni gesunken war, beendete den Handel am Mittwoch mit minus 0,76 Prozent auf 14 445,99 Punkte. Der MDax der mittelgro├čen B├Ârse ntitel verlor 0,70 Prozent auf 30 178,64 Z├Ąhler.

Anleger gingen vor wichtigen Ereignissen in den kommenden Tagen in die Defensive. Am Donnerstag erwarten Marktteilnehmer, dass die EZB einen Pfad zu baldigen Zinserh├Âhungen aufzeigt. Am Freitag folgen die Verbraucherpreise aus den USA.

Den Spielraum, den die EZB in Abw├Ągung von Inflations- und Konjunkturrisiken hat, untermauerten am Mittwoch robuste Wirtschaftsdaten. So fiel das Wachstum in der Eurozone im ersten Quartal doppelt so stark aus als zun├Ąchst gedacht. Getr├╝bt wurde das Bild hingegen von einer von der Industriestaaten-Organisation OECD deutlich nach unten korrigierten Prognose f├╝r das Weltwirtschaftswachstum wegen des Krieges in der Ukraine. Die Inflation werde zudem in Folge des Krieges h├Âher ausfallen und l├Ąnger andauern als bislang angenommen, sagte OECD-Generalsekret├Ąr Mathias Cormann.

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt belastete eine negative Erstbewertung der Berenberg Bank die am Ende 9,5 Prozent schw├Ącheren Papiere von Telefonica Deutschland. Laut dem Analysten Usman Ghazi wird eine eigentlich gute Story der im MDax notierten Aktie ├╝berschattet von Risiken f├╝r den Barmittelfluss und einer so nicht gesicherten Dividende. Telekom-Werte waren allgemein schwach: Die Titel von Deutsche Telekom sanken im Dax um 2,5 Prozent. Schlechter schnitten im Leitindex nur noch die Anteile von Deutsche Post mit minus 3,7 Prozent ab.