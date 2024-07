Nach dem überraschenden Ausstieg von Joe Biden aus dem Präsidentschaftsrennen in den USA , bleibt die Frage offen, wer das Rennen um das Weiße Haus gewinnen wird. Die Demokraten setzen nun ihre Hoffnungen auf Vizepräsidentin Kamala Harris , die als Favoritin für die Nominierung gilt.

Bankaktien profitieren von Trump

Nach Analysen der UBS könnten Bankaktien wie JPMorgan Chase , Bank of America und Wells Fargo bei einem Wahlsieg von Donald Trump profitieren. Die Experten erwarten eine Erleichterung der Finanzregulierungen, was dem Sektor zugutekommen dürfte.

NYSE US Comp

Zeitraum 3 Jahre - NYSE US Comp

Trump könnte Krypto beflügeln

Investitionen in Kryptowährungen und Unternehmen, die mit der Blockchain-Technologie verbunden sind, könnten von einer möglichen Rückkehr Donald Trumps ins Präsidentenamt profitieren. Börsenexperten wie Timo Emden von Emden Research prognostizieren eine Erleichterung des regulatorischen Drucks auf den Sektor in den USA, sollte Trump wieder an die Macht kommen.