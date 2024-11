Die Auftragsbücher bei Hensoldt sind anhaltend gut gefüllt, unter anderem dank der Nachfrage seitens der deutschen Bundeswehr für das Luftverteidigungssystem LVS NNbS. Bis Ende September erhielt Hensoldt Orders im Wert von knapp 1,9 Milliarden Euro, im Jahresvergleich ein Plus von 45 Prozent. Auch die Aktie von Rheinmetall konnte um etwa 2,7 Prozent auf 492 Euro zulegen.

Trump gegen Offshore-Windkraft

Trump kündigte an, Offshore-Windkraftprojekte per Dekret am ersten Tag seiner Amtszeit zu streichen. Analysten der Jyske Bank warnen zudem vor möglichen Zöllen, die die Erträge von Vestas beeinträchtigen könnten. Die Aktien des deutschen Energieversorgers RWE, der ebenfalls Windkraftanlagen betreibt, fallen um knapp vier Prozent.