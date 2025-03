Ölpreis: Trump droht Russland

Trump hatte in der Nacht zum Montag an Bord der Air Force One erklärt, er werde Sekundärzölle zwischen 25 und 50 Prozent auf russisches Öl verhängen, falls Moskau seine Bemühungen zur Beendigung des Ukrainekriegs nicht verstärke. "Wenn es mit Russland nicht gelingt, eine Einigung über die Beendigung des Blutvergießens in der Ukraine zu erzielen, und wenn ich glaube, dass Russland schuld war, werde ich Sekundärzölle auf Öl erheben, auf alles Öl aus Russland", so Trump.