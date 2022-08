Wirtschaftliche Erholung: "Wenn das die Rezession ist, will ich das immer haben"

Hält dieser Trend im Herbst noch an, wird der Druck auf die Inflationsrate nachlassen – und damit auch die Notwendigkeit für die Notenbanken, mit weiteren Zinssteigerungen in den Markt einzugreifen. Damit wären die Weichen für den nächsten Aufschwung früher gestellt als bisher erwartet.

Tourismus und Gastwirtschaften boomen

Anders als in früheren Rezessionen ist die Weltwirtschaft nicht gleichmäßig vom Konjunktureinbruch getroffen. Während große Teile der Industrie immer noch besonders unter den Energiepreisen und den immer neuen Corona-Lieferstopps aus China leiden, boomen Tourismus und Gastwirtschaften europaweit. Dass ausgerechnet die fußkranken Länder des europäischen Südens noch ganz gut dastehen, hat auch viel mit der Reisekonjunktur zu tun.

In den USA wird sogar darüber gestritten, ob es überhaupt eine Rezession gibt. Der Arbeitsmarkt floriert völlig unbeeindruckt von allen Abschwungszenarien, die Aktienmärkte haben sich rasant von ihrem Einbruch am Beginn des Sommers erholt, und die Unternehmensgewinne sind ebenfalls sehr robust.

Deutscher Arbeitsmarkt zeigt sich robust

Auch der deutsche Arbeitsmarkt steht noch ganz ordentlich da. Weil die Dynamik in den einzelnen Branchen so unterschiedlich ist, steigt die Arbeitslosigkeit bis jetzt nur sehr langsam. Das hat einen enormen Stabilisierungseffekt für die Sozialkassen und den Staatshaushalt.

Anders als früher finanziert der Staat seinen Finanzbedarf zwar auch diesmal aus Schulden. Doch noch muss er die Kranken- und Rentenversicherung nicht über das übliche Maß hinaus bezuschussen.

Diesmal rutschen nicht alle Märkte gleichzeitig in den Keller

Der chinesische Markt macht den deutschen Firmen zwar im Augenblick keine Freude. Dafür aber ist der US-amerikanische in besserer Verfassung, obwohl die Notenbank in den USA die Zinsen früher und entschiedener angehoben und damit wohl auch die US-Wirtschaft in eine Rezession geschickt hat.

Doch gleichzeitig hat der Eurokurs gegenüber dem Dollar an Wert verloren, was den Export in die USA attraktiver und vor allem preiswerter macht. Anders als in der Finanz- und am Beginn der Corona-Krise rutschen diesmal nicht alle Märkte gleichzeitig in den Keller.

Es gibt noch immer Risiken

Klar, die Risiken für einen tiefen und langanhaltenden Einbruch sind immer noch da. Ein möglicher Konflikt mit China wegen der Taiwan-Frage, eine Ausweitung des Kriegs in der Ukraine, die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran sind allesamt Faktoren, die die Rezession schnell zu einer neuen Weltwirtschaftskrise machen können.

Doch im Moment jedenfalls hat, so scheint es, niemand ein Interesse daran, die Lage eskalieren zu lassen. Dann könnte jedenfalls diese Krise moderat verlaufen - oder, wie die New York Times einen Beschäftigten zitierte: "Wenn das die Rezession ist, will ich das immer haben."