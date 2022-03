Ab April

Diese Einzelhandelsketten verzichten bald auf die Maskenpflicht

30.03.2022, 14:52 Uhr | neb, t-online

Will nicht strenger sein als der Bund (Symbolbild): Die Möbelkette Ikea soll nach Medienangaben die Maskenpflicht ab April fallenlassen. (Quelle: Anton Novoderezhkin/TASS/imago images)

Die Inzidenzen sind auf einem Rekordniveau, dennoch lockert der Bund die Corona-Maßnahmen. Viele Einzelhändler wollen dabei nicht strenger sein als die Politik. In diesen Ketten fällt Anfang April daher die Maskenpflicht.

Nach mehr als zwei Jahren Pandemie sind alle in Deutschland offenbar müde: Der Bund will nicht mehr regulieren, die Länder wollen nicht mehr regulieren und auch große Einzelhandelsketten wollen unter diesen Umständen die Corona-Maßnahmen fallenlassen.

Zahlreiche große Handelsketten kündigten nach einem Medienbericht an, dem Appell von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nicht zu folgen, die Maskenpflicht in ihren Geschäften künftig per Hausrecht durchzusetzen. Das berichtet "Bild" vorab.



Unter den Ketten finden sich Geschäfte aus verschiedenen Bereichen, von Möbelhändlern bis hin zum klassischen Textilhandel. So wird nach dem Medienbericht in Filialen von C&A, Douglas, Woolworth, Deichmann und Ernsting's Family die Maskenpflicht fallen. Gerry Weber wolle sie lediglich für Mitarbeiter anordnen.



Ampelkoalition ändert Infektionsschutzgesetz

Auch Ikea und Thalia kündigten an, in Zukunft keine Maskenpflicht durchzusetzen. Zuvor hatten bereits die Elektronikhändler Saturn und Mediamarkt bekannt gegeben, dass sie die Maskenpflicht zum 3. April abschaffen.



Zu diesem Datum fallen in Deutschland – mit Ausnahme von sogenannten Hotspots – fast alle Regeln zum Schutz gegen Corona. Ab Sonntag sind nach dem von der Ampelkoalition gegen großen Widerstand aus den Ländern geänderten Infektionsschutzgesetz Maskenpflichten nur noch begrenzt möglich, etwa in Kliniken oder Pflegeheimen, Bussen und Bahnen.



Regelmäßige Tests in Schulen darf es ebenfalls noch geben. Diese Möglichkeiten wollen die Länder zunächst auch weiter nutzen. Maskenpflichten oder 2G- und 3G-Zutrittsregeln in Geschäften, Schulen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind dagegen nicht mehr möglich, es sei denn, das jeweilige Landesparlament stellt für eine Region eine besonders kritische Corona-Lage fest.

Nur zwei Bundesländer nutzen Hotspot-Regelung

Diese nutzen aber nur wenige Bundesländer – selbst wenn die Inzidenzen hoch sind. Lediglich Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern haben sich bisher dazu entschieden, in ihren Bundesländern von der Hotspot-Regelung Gebrauch zu machen.

Mecklenburg-Vorpommern ist mit der zweithöchsten Länderinzidenz bundesweit aktuell stark von den steigenden Infektionszahlen betroffen, Hamburg hat dagegen nach Berlin die geringste Inzidenz der deutschen Bundesländer.

Am Dienstag beschlossen die Landesregierungen in Bayern, Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg, keine Hotspot-Regelungen anzuwenden.



Niedersachsen sieht Verantwortung beim Bund

Auch Niedersachsen will laut der Landesgesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) keine Hotspot-Regelung einsetzen – obwohl in dem Bundesland mit der Stadt Braunschweig und dem angrenzenden Landkreis Wolfenbüttel die Orte mit den bundesweit höchsten Inzidenzen von 3.641,9 in Niedersachsen liegen.





Behrens sieht die Verantwortung dabei allerdings beim Bund und schließt sich der Kritik mehrerer Bundesländer an: "Die Länder sind im Wesentlichen zur Untätigkeit verdammt", sagte sie. "Vorsorge ist nicht mehr möglich. Ich halte das für falsch."

Kritik an dieser Haltung kommt von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. "Das Geschrei der Ministerpräsidenten und deren Fingerzeig auf den Bund sind in keiner Weise gerechtfertigt", sagte Vorstand Eugen Brysch der "Rheinischen Post". Die Landesregierungen hätten nichts unternommen, um das nun von ihnen scharf kritisierte Infektionsschutzgesetz zu stoppen.