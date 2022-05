"Wenn wir nicht richtig und zĂŒgig gegensteuern, liegen sehr magere Jahre oder sogar Jahrzehnte vor uns", sagt Peter Adrian. (Quelle: Christoph Michaelis/T-Online-bilder)

Und was davon ĂŒberwiegt?

Ich bin eigentlich immer Optimist, auch jetzt. Denn mein Eindruck ist, dass die Politik in Deutschland erkannt hat, in welch kritischer Lage wir uns befinden. Der neue parteiĂŒbergreifende Pragmatismus ist eine gute Grundlage dafĂŒr, die Probleme in den Griff zu bekommen.

Trotz allem Optimismus geben derzeit vier von fĂŒnf Unternehmen an, dass sie von den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs betroffen sind. Hat sich die deutsche Wirtschaft bei der Globalisierung verzockt – sind wir zu abhĂ€ngig vom Rest der Welt?

Ich wĂŒrde nicht sagen, dass wir uns verzockt haben. Unser ganzes Land hat viele Jahre von der Globalisierung profitiert und die ErtrĂ€ge geerntet. Klar ist aber: Der Krieg hat die Wirtschaft genauso unerwartet getroffen wie die Politik. Jetzt mĂŒssen wir möglichst schnell die richtigen Konsequenzen ziehen.

Peter Adrian: "Ich bin eigentlich immer Optimist, auch jetzt." (Quelle: Christoph Michaelis/T-Online-bilder)

Was genau meinen Sie damit?

Wir mĂŒssen unsere Lieferketten grundsĂ€tzlich an die neue Welt anpassen. Dabei geht es nicht nur um Öl und Gas, sondern um ganz viele andere Dinge.

Zum Beispiel?

Zum Beispiel Titan, ein Rohstoff, den vor allem die Luftfahrtindustrie benötigt. Bislang kauften viele deutsche Firmen ihr Titan in Russland. Wegen der Sanktionen geht das nun nicht mehr. Die Unternehmen mĂŒssen da jetzt neue Lieferketten aufbauen, um die AusfĂ€lle zu ersetzen. Und so sieht es bei vielen anderen Rohstoffen auch aus: Wir mĂŒssen also Alternativen in anderen LĂ€ndern finden.

Peter Adrian, Jahrgang 1957, ist seit MĂ€rz 2021 PrĂ€sident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Der gebĂŒrtige Kölner absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann und studierte dann an der UniversitĂ€t Trier Volkswirtschaftslehre. 1989 grĂŒndete er in Trier die Triwo AG, die mittlerweile 34 Tochtergesellschaften in den Bereichen Industrie- und Gewerbeparks, Kfz-Testcenter und SonderflughĂ€fen umfasst. Vor seiner Wahl zum PrĂ€sidenten engagierte er sich bei der IHK Trier und im DIHK-Vorstand.

Wird uns das leicht gelingen?

Das ist nicht leicht, aber möglich. Wir werden das nur schaffen, wenn wir in der Welt als Deutsche oder EuropĂ€er partnerschaftlich und mit Respekt auftreten – und nicht als Oberlehrer oder Besserwisser. Die Unternehmen brauchen dabei den RĂŒckenwind der deutschen und europĂ€ischen Politik, etwa fĂŒr mehr Handelsabkommen. Bis wir so weit sind, wird es in der Wirtschaft aber weiter knirschen. Es wird Produktionsstörungen geben, Wachstums- und Wohlstandsverluste sowie damit verbundene Preissteigerungen.