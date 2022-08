Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV will seine Beteiligung an der Nord Stream 2 Pipeline überprüfen. Zudem habe OMV beschlossen, die Verhandlungen mit dem russischen Konzern Gazprom über den möglichen Erwerb einer 24,98-Prozent-Beteiligung an den Blöcken 4A/5A der Achimov-Formation des Urengoi-Erdgas- und Kondensatfelds nicht weiterzuführen und das Basic Sale Agreement vom 3. Oktober 2018 zu kündigen.

OMV mit Sitz in Wien ist einer der Finanzinvestoren der Pipeline Nord Stream 2. Nach dem Aus für die Ostsee-Pipeline ist die schweizerische Eigentümergesellschaft pleite.

Logistik

Die Deutsche Post, ihr Paketservice DHL sowie die Wettbewerber CMA CGM, Fedex und UPS hatten den Versand von Waren und Dokumenten nach Russland bereits vor einiger Zeit ausgesetzt. Briefe, Pakete und Päckchen, die in Deutschland bei der Post aufgegeben werden, sollen aber weiter in die Staaten transportiert werden – dies geschieht im Rahmen internationaler Verpflichtungen des Weltpostvereins, in dem auch die Deutsche Post Mitglied ist.

Das nationale Russlandgeschäft jedoch lässt die Post nun ebenfalls ruhen, wie Konzernchef Frank Appel Anfang August in einer Pressekonferenz sagte. Gemeint ist damit der Transport von Sendungen innerhalb des Landes. Es werde nun ein Sozialplan für die von der Entscheidung betroffenen Angestellten entwickelt, hieß es seitens der Post. Vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und den darauffolgenden Sanktionen gegen Russland erzielte die Deutsche Post ein Prozent ihres Gesamtumsatzes in Russland.

Containerschiff Eugen Maersk: Die Reederei setzt Buchungen von und nach Russland aus. (Quelle: picture alliance/dpa-bilder)

Das Transport- und Logistikunternehmen Kühne+Nagel hat den Warenversand eingestellt. Ausgenommen sind Lebensmittel, medizinische und humanitäre Lieferungen. Gleiches gilt für die dänische Containerreederei Maersk.

Die MSC Mediterranean Shipping Company hat einen vorübergehenden Stopp für alle Frachtbuchungen von und nach Russland erlassen. Dieser umfasse alle Zugangsgebiete einschließlich des Baltikums, des Schwarzen Meeres und des Fernen Ostens von Russland.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport lässt wegen des Angriffs auf die Ukraine seine Aktivitäten am Pulkovo-Flughafen in St. Petersburg ruhen. Man erbringe in der zweitgrößten Stadt Russlands keine Beratungsleistungen mehr und transferiere kein Betriebs-Know-how, sagte ein Sprecher des MDax-Konzerns. Vor Ort habe man kein eigenes Personal und sei auch nicht in den Betrieb des Flughafens involviert.

Möbel und Baumärkte

Die schwedische Möbelhauskette Ikea schließt alle russischen Niederlassungen. Insgesamt betreibt die Kette 17 Möbelhäuser in Russland. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten diese 1,6 Milliarden Euro Umsatz. Betroffen von dem Entschluss sind demnach 15.000 Angestellte.