Nach langem Ringen haben sich die EU-Staaten auf einen Kompromiss beim ├ľlembargo geeinigt. Die ├ľlpreise stiegen als Folge bereits an. Was hei├čt das jetzt f├╝r die Kunden an Deutschlands Zapfs├Ąulen?

Wochenlang haben die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten darum gerungen, jetzt soll das ├ľlembargo gegen Russland kommen, wenn auch nur in abgespeckter Form. Denn: Pipeline-├ľl soll weiter in die EU flie├čen.

Der Beschluss des Gipfeltreffens am Montag in Br├╝ssel decke bis Ende des Jahres mehr als zwei Drittel der russischen ├ľlimporte ab, erkl├Ąrte EU-Ratspr├Ąsident Charles Michel am sp├Ąten Montagabend. Doch was hat die EU genau beschlossen? Und wie wirkt sich das jetzt auf die Tankpreise aus? Ein ├ťberblick.