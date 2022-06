Ukraine-Krieg | Ausgefallene Zinszahlung: Geht Russland nun das Geld aus?

Russland bezeichnet Diskussion um Zahlungsunf├Ąhigkeit als "Farce"

Fr├╝heren Angaben von Juristen zufolge ist jedoch unklar, ob die Frist f├╝r die Regierung in Moskau schon am Sonntag endete oder doch erst mit Ende des darauffolgenden ersten Arbeitstages. Doch selbst wenn: Auch bis zum sp├Ąten Montagabend (Ortszeit) waren in Taiwan keine russischen Zahlungen eingegangen.

Wann ist ein Staat zahlungsunf├Ąhig?

Grunds├Ątzlich gilt ein Staat als zahlungsunf├Ąhig, wenn er seine Schulden nicht mehr bedienen kann, also Probleme mit der Zinszahlung oder der Schuldentilgung hat. Normalerweise treten solche Probleme auf, wenn Staaten ├╝ber ihre Verh├Ąltnisse Geld ausgegeben haben und ├╝berschuldet sind oder aus sonstigen Gr├╝nden an Kreditw├╝rdigkeit eingeb├╝├čt und ein Liquidit├Ątsproblem haben.

Ist Russland zahlungsunf├Ąhig?

Jein. Die US-Ratingagentur Moody's hat am Dienstag wegen ausgebliebener Zinszahlungen an ausl├Ąndische Gl├Ąubiger einen Zahlungsausfall Russlands festgestellt ÔÇô obwohl die Kassen des Landes theoretisch voll sind. Mit Ablauf einer entsprechenden Frist am Montag h├Ątten die Investoren "keine Zahlungen" in H├Âhe von insgesamt 100 Millionen Dollar (94,4 Millionen Euro) erhalten, erkl├Ąrte Moody's in der Nacht zum Dienstag. "Das stufen wir nach unserer Definition als Zahlungsausfall ein." Offiziell bewerten kann Moody's Russlands Kreditw├╝rdigkeit wegen der Sanktionen jedoch nicht mehr.