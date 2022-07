Bundesnetzagentur befürchtet Gasstopp aus Russland

Au├čerdem k├Ânne der Konzern in seinem firmeneigenen Kraftwerk in D├╝sseldorf, das aktuell ├╝berwiegend mit Gas betrieben werde, mehr Kohle und ├ľl nutzen. "Im Vergleich zum heutigen Betrieb k├Ânnten wir so knapp ein Drittel des Gases einsparen", sagte der Manager. Doch warte das Unternehmen hier noch auf die Genehmigung der Bundesnetzagentur.

Privathaushalte sollen weiter Gas bekommen

Die Netzagentur sehe allerdings "kein Szenario, in dem gar kein Gas mehr nach Deutschland kommt". M├╝ssten Industriebetriebe von der Gasversorgung getrennt werden, "orientieren wir uns am betriebswirtschaftlichen Schaden, am volkswirtschaftlichen Schaden, an den sozialen Folgen und auch an den technischen Anforderungen des Gasnetzbetriebs", sagte M├╝ller.