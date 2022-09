AKW-Debatte: "Die Regierung verfälscht die Ergebnisse des Stresstests"

Doch selbst das würde den Plan noch nicht in die Tat umsetzten. Mycle Schneider erklärt im Gespräch mit t-online, der technische Umgang bei diesem Vorhaben sei nicht geklärt. "Wir sind weit von einer Umsetzung entfernt", sagt der Experte. Es gebe keine Protokolle für die Reservevorhaltung eines Kernkraftwerks.

Die Betreiber hätten zehn Jahre Zeit gehabt, sich anders auf die Abschaltung vorzubereiten, "von Personal bis Ersatzteile, von Inspektionen über Revisionen". Außerdem stellten sich zahlreiche juristische Fragen.

Worum dreht sich der politische Streit?

Streit ist trotzdem schon entbrannt. Manch einer wirft Habeck vor, die Notwendigkeiten der Gegenwart mit den Interessen einiger weniger Fundamentalisten seiner eigenen Partei aufzurechnen. "Habeck hat keine Hemmungen, andere fossile Energieträger zu benutzen. Er knickt gegenüber einer kleinen grünen Minderheit ein und schrottet damit die Klimaziele", sagt etwa Anna Wendland gegenüber t-online.

In diese Kerbe schlägt auch die Opposition. Der Wirtschaftsminister habe um sich herum "eine Gruppe von harten, grünen Ideologen, die – koste es, was es wolle – aus den fossilen Energien und aus der Atomenergie aussteigen wollen", sagte Friedrich Merz (CDU) im Deutschlandfunk. "Völlig absurd" sei es, in der aktuellen Situation überhaupt daran zu denken, Stromerzeugungskapazitäten stillzulegen.

Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, reagierte empört auf diesen "populistischen Krawallkurs" von Merz. "Es gibt eine historische Konstante in diesem Land: Die Union lag bei der Energiepolitik durchweg falsch", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die Grünen fordern mehr Demut von der Union. Schließlich sei sie es gewesen, die Deutschland in diese "missliche Lage" manövriert hätte.

"Habeck muss sich gegen die Ideologie durchsetzen"

Eine Einschätzung, die auch Volker Quaschning teilt. Um die Sache ginge es den Oppositionsparteien nicht. Lediglich wolle man von den "eigenen gravierenden energiepolitische Fehlern ablenken und den Grünen ein paar Stimmen abjagen", wie er t-online sagte.

Doch selbst innerhalb der Koalition kann man mit Kritik nicht an sich halten. Sie kommt aus den Reihen der FDP: "Habeck muss sich gegen die Ideologen in seiner Partei durchsetzen und den Weiterbetrieb aller drei Anlagen ermöglichen", twitterte etwa Fraktionsvize Konstatin Kuhle. Die freien Demokraten argumentieren mit volkswirtschaftlichen Gewissheiten: Mehr Atomkraft heißt mehr Strom auf dem Markt. Mehr Angebot also – und günstigere Preise.

Vor der Generaldebatte im Bundestag legte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, nochmal nach. In der derzeitigen Lage, mit Versorgungsproblemen und viel zu hohen Strompreisen, ergebe es "keinen Sinn, sichere und klimaneutrale Kraftwerke vom Netz zu nehmen". Man werde das ausdiskutieren müssen.